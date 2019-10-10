Общество
РБКНобелевские премии по литературе получили писатели из Польши и Австрии
Лауреатом Нобелевки за 2018 года стала польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук, лауреатом премии за 2019 год — австрийский писатель и драматург Петер Хандке.
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Политика
Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз
Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Политика
Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции
Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.
Здоровье
Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Игры
Sony подтвердила анонс PlayStation 5
Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан официально подтвердил, что следующее поколение игровой консоли выйдет под названием PlayStation 5. PlayStation 5 получит 7-нм процессор AMD Ryzen, видеокарту с поддержкой рейтрейсинга или трассировки лучей, а также SSD-накопитель, который существенно ускорит процесс загрузки и работы игр.
Политика
Путин предупредил о серьёзном увеличении числа школьников в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы число школьников в стране серьёзно увеличится, в связи с этим необходимо иметь достаточное количество мест в школах.
Происшествия
Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана
Происшествия
Поиски пропавшей в Саратове Елизаветы Киселёвой продолжаются
В Саратове продолжаются поиски пропавшей девятилетней Елизаветы Киселёвой.
Культура
Умер Владимир Румянцев, нарисовавший «Петербургских котов»
Автор серии картин "Петербургские коты" и эмблемы музея кошек в Санкт-Петербурге, художник Владимир Румянцев скончался накануне, 9 октября, ему было 62 года.
Политика
Путин назначил новых начальников трех управлений президента
Президент России Владимир Путин подписал в четверг, 10 октября, указы о назначении трех начальников управлений администрации главы государства.
Авто
До России доехал самый мощный Volkswagen Amarok
СМИ обнаружили на сайте немецкого автопроизводителя объявленный в продажу на российском рынке пикап Volkswagen Amarok, который получил в качестве силовой установки 3, 0-литровый дизельный двигатель мощностью 258 л.с.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
«Дорогой Стас, спасибо вам большое за поддержку от всей нашей семьи», — написала Анна, а позже продублировала свое сообщение в инстаграм-историях.
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пригрозила Тарасову подать в суд на раздел имущества
Ни разу после скандального развода с Дмитрием Тарасовым, который произошел в декабре 2016 года, Ольга Бузова не поднимала тему расставания в таком ключе.
Политика
Минюст объявил фонд Алексея Навального иностранным агентом
Как Минюст мотивировал признание ФБК иноагентом Министерство юстиции России внесло некоммерческую организацию "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Происшествия
Военнослужащий, «потерявший» пушку в Ингушетии, заплатит 25 млн рублей
Военнослужащего обязали выплатить по иску Минобороны 25,4 млн рублей, пишет «КоммерсантЪ».
Армия и оружие
Небензя связал действия Турции в Сирии с «демографической инженерией»
Политика, которую осуществляли в Сирии государства, входящие в международную коалицию во главе с США, стала предпосылкой для турецкой военной операции против сирийских курдов.
Единоборства
Путин на встрече с боксерами вспомнил о сломанном носе
Глава государства в общении с боксерами вспомнил, как однажды во время занятия этим видом спорта ему сломали нос.
Финансы
Центробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России
На финансовом форуме в Сочи Набиуллина анонсировала ускоренное снижение ставки.
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков номера на номера, идентичные номера кол-центров кредитных организаций.
Политика
Депутаты отказались сделать понедельник после Пасхи выходным
Депутаты Госдумы в первом чтении не поддержали законопроект об установлении в России дополнительного выходного дня после Пасхи.
Политика
Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае непринятия закона об особом статусе Донбасса с включением в него формулы Штайнмайера стране придётся выйти из минского формата урегулирования конфликта в регионе.
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
Футбол
Беларусь — Эстония 0:0
Сборная Белоруссии сыграла вничью с командой Эстонии в матче отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Политика
Украинский эксперт со скандалом покинул эфир на «России 1»
Бывший украинский дипломат, симпатизирующий украинским неонацистам участник программы Вадим Трюхан со скандалом покинул эфир передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Поводом стала перебранка украинского «эксперта» со своим соотечественником, политологом Александром Семченко.
Футбол
В Иране женщин пустили на футбол впервые за 40 лет
Иранские женщины впервые с момента образования Исламской Республики Иран были допущены на стадион, где проходил футбольный матч между мужскими командами.
Происшествия
В Брянске простились с погибшими в жутком ДТП на Речной
Сегодня, 9 октября, в 10:30, возле дома №8 по улице Флотской в Брянске простились с жертвами трагедии.
Футбол
Самолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга
Воздушное судно, следовавшее в екатеринбургский аэропорт «Кольцово», не смогло совершить посадку в месте назначения из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета Ан-12.
Хоккей
Величкина уволили с поста вице-президента «Металлурга»
Геннадий Величкин отправлен в отставку с поста вице-президента магнитогорского «Металлурга».