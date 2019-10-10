Общество

РБКРБКНобелевские премии по литературе получили писатели из Польши и Австрии

Лауреатом Нобелевки за 2018 года стала польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук, лауреатом премии за 2019 год — австрийский писатель и драматург Петер Хандке.
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