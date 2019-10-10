Общество

REGNUMREGNUMНобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

Австрийский писатель Петер Хандке удостоен Нобелевской премии в области литературы за 2019 год. Сообщение об этом опубликовано 10 октября Нобелевским комитетом.
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Объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по литературе

Россия – Культура08:38

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Эхо Москвы08:00

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы

Аргументы и Факты07:46

Лауреатами Нобелевской премии по литературе стали Ольга Токарчук и Петер Хандке

Вести.Ru07:23

Назван лауреат Нобелевской премии по литературе за 2019 год

РИА Новости07:40

Лауреатом Нобелевской премии в области литературы за 2019 год стал Петер Хандке

ТАСС07:31

Нобелевскую премию по литературе получили авторы из Польши и Австрии

Новая газета08:13
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