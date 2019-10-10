Общество
REGNUMНобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке
Австрийский писатель Петер Хандке удостоен Нобелевской премии в области литературы за 2019 год. Сообщение об этом опубликовано 10 октября Нобелевским комитетом.
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Шведская академия наук объявила имена лауреатов Нобелевской премии по литературе
Россия – Культура13:00
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Наука
Нобелевскую премию по химии присудили за батарейки
Портал Поиск вчера в 07:45
Политика
Губернатор Иркутской области предложил поднять ему оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил повысить себе оклад почти на половину текущей суммы.
Пятый канал вчера в 22:19
Экономика
Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета 07:10
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Российская газета 05:04
Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в отборочном матче Евро-2020
Сборная России может оформить путёвку на чемпионат Европы — 2020 уже после матча с Шотландией.
REGNUM 01:34
Политика
Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз
Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс 04:47
Футбол
«Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова»
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке норвежского полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.
161.ru 09:30
Игры
Опубликованы системные требования Call of Duty: Modern Warfare
Компания Activision опубликовала системные требования долгожданной игры Call of Duty: Modern Warfare.
ITZine.ru 00:00
Армия и оружие
В Польше назвали хорошей закалку российского спецназа в Сирии
Актуальные Новости вчера в 00:47
Политика
Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали
Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru 10:37
Футбол
Путин высказался об идее футбольного «колхоза»
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания единого фонда поддержки спонсорами футбольных клубов.
Lenta.ru 13:19
Шоу-бизнес
Эрика Герцег рассказала о своих чувствах к Константину Меладзе
Эрика Герцег, которую многие называют соперницей Веры Брежневой, рассказала правду о своих чувствах к Константину Меладзе.
Актуальные Новости 04:17
Экономика
Медведев потребовал отменить «банковский роуминг»
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что комиссии при переводе средств между регионами России в рамках одного банка должны быть отменены.
Накануне.Ru 08:01
Происшествия
В Саратове около тысячи людей ищут пропавшую 9-летнюю девочку
В Саратове разыскивают пропавшую накануне 9-летнюю Лизу К. К поискам подключены наиболее опытные следователи и криминалисты.
Вести.Ru 05:15
Происшествия
У готовившего теракт в Крыму россиянина нашли украинский паспорт
Задержанный в четверг в Крыму россиянин Олег Приходько, которого подозревают в подготовке взрыва в одном из административных зданий, имеет украинский паспорт.
ТАСС 10:40
Шоу-бизнес
Фото Селены Гомес без макияжа собрало 8 млн лайков
Менее чем за сутки публикация звезды набрала свыше 8,3 млн лайков.
RuNews24.ru вчера в 11:16
Политика
Зеленский заявил о «плане Б» по урегулированию конфликта в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что у него есть тайный «план Б» по урегулированию конфликта в Донбассе, который может стать альтернативным вариантом Минских договоренностей.
Капитал страны 13:01
Происшествия
Грузовик и микроавтобус столкнулись под Калугой
Столкновение грузового автомобиля МАН и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter произошло на трассе М-3 "Украина" в Калужской области.
ТАСС 12:19
Происшествия
Airbus A320 экстренно приземлился в Ростове из-за травмата у пассажира
Борт досматривают сотрудники полиции. В Ростове приземлился Airbus A320 следовавший в болгарский город Бургас.
Пятый канал 12:10
Кино
Disney покажет зрителям еще одну «Русалочку»
Американская студия Disney представила видео с актерами новой экранизации «Русалочки». Ролик был опубликован в Instagram компании.
Политическая Экспертиза 07 октября в 17:09
Политика
Зеленский рассказал Донбассу, как надо противостоять «пропаганде»
Присутствующие на мероприятии журналисты встретили совет Зеленского смехом.
REGNUM 03:37
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК 09:46
Общество
Правительство Беларуси утвердило график переноса рабочих дней в 2020 году
Белорусское правительство определилось с переносом рабочих дней в будущем году.
КП - Беларусь вчера в 12:55
Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
РИА Новости 02:46
Финансы
Набиуллина допустила более быстрое снижение ключевой ставки
На прошлой неделе зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что регулятор допускает еще одно снижение ключевой ставки в этом году.
РБК 12:59
Кино
Marvel может снять полностью женское супергеройское кино
Выход полностью женского супергеройского кино возможен из слов Бри Ларсон, которая неоднократно снималась в эпизодах студии.
Дни24 04:08
Здоровье
Эксперты назвали продукты, которые вымывают кальций из организма
Нутрициолог Анна Ивашкевич объяснила, какие продукты способствуют вымыванию кальция из организма человека, пишут «Аргументы и факты».
Ореанда-Новости 08 октября в 13:54