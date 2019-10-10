Общество

REGNUMREGNUMНобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

Австрийский писатель Петер Хандке удостоен Нобелевской премии в области литературы за 2019 год. Сообщение об этом опубликовано 10 октября Нобелевским комитетом.
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