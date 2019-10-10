Австрийский писатель Петер Хандке удостоен Нобелевской премии в области литературы за 2019 год. Сообщение об этом опубликовано 10 октября Нобелевским комитетом.

Политика Губернатор Иркутской области предложил поднять ему оклад на 44% Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил повысить себе оклад почти на половину текущей суммы.

Экономика Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".

Культура Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.

Футбол Сборная России сыграет с Шотландией в отборочном матче Евро-2020 Сборная России может оформить путёвку на чемпионат Европы — 2020 уже после матча с Шотландией.

Политика Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.

Футбол «Манчестер Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Ростова» Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке норвежского полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.

Игры Опубликованы системные требования Call of Duty: Modern Warfare Компания Activision опубликовала системные требования долгожданной игры Call of Duty: Modern Warfare.

Политика Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

Футбол Путин высказался об идее футбольного «колхоза» Президент России Владимир Путин поддержал идею создания единого фонда поддержки спонсорами футбольных клубов.

Шоу-бизнес Эрика Герцег рассказала о своих чувствах к Константину Меладзе Эрика Герцег, которую многие называют соперницей Веры Брежневой, рассказала правду о своих чувствах к Константину Меладзе.

Экономика Медведев потребовал отменить «банковский роуминг» Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что комиссии при переводе средств между регионами России в рамках одного банка должны быть отменены.

Происшествия В Саратове около тысячи людей ищут пропавшую 9-летнюю девочку В Саратове разыскивают пропавшую накануне 9-летнюю Лизу К. К поискам подключены наиболее опытные следователи и криминалисты.

Происшествия У готовившего теракт в Крыму россиянина нашли украинский паспорт Задержанный в четверг в Крыму россиянин Олег Приходько, которого подозревают в подготовке взрыва в одном из административных зданий, имеет украинский паспорт.

Политика Зеленский заявил о «плане Б» по урегулированию конфликта в Донбассе Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что у него есть тайный «план Б» по урегулированию конфликта в Донбассе, который может стать альтернативным вариантом Минских договоренностей.

Происшествия Грузовик и микроавтобус столкнулись под Калугой Столкновение грузового автомобиля МАН и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter произошло на трассе М-3 "Украина" в Калужской области.

Происшествия Airbus A320 экстренно приземлился в Ростове из-за травмата у пассажира Борт досматривают сотрудники полиции. В Ростове приземлился Airbus A320 следовавший в болгарский город Бургас.

Кино Disney покажет зрителям еще одну «Русалочку» Американская студия Disney представила видео с актерами новой экранизации «Русалочки». Ролик был опубликован в Instagram компании.

Общество Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.

Общество Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.

Финансы Набиуллина допустила более быстрое снижение ключевой ставки На прошлой неделе зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что регулятор допускает еще одно снижение ключевой ставки в этом году.

Кино Marvel может снять полностью женское супергеройское кино Выход полностью женского супергеройского кино возможен из слов Бри Ларсон, которая неоднократно снималась в эпизодах студии.