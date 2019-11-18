Футбол

Нева СпортНева СпортНобоа ответил тем, кто называет «Сочи» фарм-клубом «Зенита»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал частотное мнение о том, что «Сочи» — это фарм-клуб «Зенита». По словам Нобоа, когда в «Ростове» играло много игроков из «Зенита», почему-то об этом никто не говорил. Эквадорец привел в пример Александра Ерохина, Дмитрия Полоза, Миху Мевлю и себя.
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с чего всё началось

«Звали в MLS». Нобоа рассказал, как решился на переход в «Сочи»

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что у него был несколько вариантов продолжения карьеры, когда он принял решение покинуть «Зенит».
Чемпионат00:30

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Интервью с полузащитником «Сочи» Кристианом Нобоа

Чемпионат01:00

Кристиан Нобоа: «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»? Про «Ростов» почему-то так никто не говорил

Спорт день за днемвчера в 16:57

Эквадорец Нобоа высказался о связи «Сочи» с «Зенитом»

Газета.Ruвчера в 18:48

Футболист Нобоа считает Сочи лучшим городом России

RT на русском03:16

Нобоа мог играть в клубе MLS

Все про Спорт ру02:31

Не ушли бы Паредес и Нобоа, не заиграл бы Оздоев? Эквадорский хавбек: Тренер и президент хотели, чтобы я остался в «Зените». Но после травмы я не хотел никому мешать…

Спорт уик-энд04:26

Нобоа ответил тем, кто называет «Сочи» фарм-клубом «Зенита»

Нева Спорт03:03
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Происшествия

Проводятся обыски в управделами Сибирского отделения РАН

Как сообщает информагентство «Академ-онлайн», обыски могут быть связаны с уголовным делом о незаконной приватизацией коттеджа на улице Мальцевой, якобы принадлежащего дочери экс-председателя СО РАН.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 23:21
Футбол

Английский вратарь сбил прожектор, промахнувшись с пенальти

На 61-й минуте игры «Нанитон Боро» — «Стрэтфорд Таун» при счете 0:0 хозяева поля получили право на пенальти.
Матч ТВ 08:20
Шоу-бизнес

Рудковская прокомментировала слухи об изменах Плющенко

Продюсер и телеведущая Яна Рудковская прокомментировала сообщения СМИ об изменах со стороны своего мужа фигуриста Евгения Плющенко, сообщает "Газета.ru".
Радио Sputnik 08:03
Происшествия

В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете

В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
РИА Новости 12:04
Политика

Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей

Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
РИА Новости 09:10
Происшествия

ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
РБК 12:41
Политика

Россия дала агреман на назначение нового американского посла

Предварительное согласие (агреман) на начало работы в качестве руководителя американской дипломатической миссии Джону Салливану выдано, сообщил РБК собеседник в российском дипведомстве и подтвердил источник, знакомый с ходом процедуры с американской стороны.
РБК 10:54
Кино

«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате

Радио Комсомольская правда 16 ноября в 09:44
Политика

«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа

«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.
Коммерсантъ 11:58
Космос

Stingray Glider используются для изучения облачных вершин Венеры

AstroNews.ru 09:47
Происшествия

В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»

В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась.
RT на русском 12:04
Здоровье

Дефицит бюджета Саратовской области превысит два миллиарда рублей

Первый зампред правительства Вадим Ойкин сообщил, что доходы бюджета в 2020 году составят 108,4 млрд рублей, расходы — 111,4 млрд, дефицит превысит 2,1 млрд.
Взгляд-инфо 09:21
Шоу-бизнес

Анна Нетребко впервые спела на большой сцене вместе с сыном

Грандиозный концерт состоялся в Кремлевском дворце.
Московский Комсомолец вчера в 05:48
Политика

Макей: Союзные отношения России и Белоруссии выйдут на новый уровень

"В ближайшее время союзные отношения между странами должны выйти на качественно новый уровень", — сказал белорусский министр Он отметил, что по поручению президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко правительства двух стран "ведут интенсивную работу по подготовке согласованных предложений, направленных на углубление союзной интеграции".
REGNUM 09:43
Общество

Путин поддержал строительство моста через Лену

Президент России Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию.
Газета.Ru 04:19
Происшествия

Скандальный липецкий дорожник уступил место молодому специалисту

Говорят, что не без Вострикова в 2012 году в Левобережном районе города образовались несколько «резиновых квартир», в которые без разрешения собственников на время скандальных довыборов в горсовет зарегистрировали сотни жителей иных районов Липецка, чтобы те смогли отдать голоса за нужных Михаилу Гулевскому кандидатов.
Gorod48 02:00
Армия и оружие

В Сирии подожгли российский патруль

Российские и турецкие военные начали совместно патрулировать территорию на северо-востоке Сирии, в 160 километрах от населенного пункта Кобани 5 ноября.
Lenta.ru 08:04
Шоу-бизнес

Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление

RuNews24.ru 08:45
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru 12:44
Авто

Составлен топ-5 самых ожидаемых в России кроссоверов

Эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.
Автоновости дня вчера в 06:48
Здоровье

Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному

Первые симптомы рака легких включают приступы кашля и затрудненное дыхание, которые часто напоминают симптомы простуды.
MedikForum.ru 15 ноября в 22:00
Хоккей

Текслер ответил на требование об отставке директора ХК «Трактор»

Глава региона недоволен текущими результатами "черно-белых" Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал адресованное ему открытое письмо, в котором болельщики ХК "Трактор" потребовали отправить в отставку директора клуба Бориса Видгофа.
Правда УрФО 05:46
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Алтайская правда вчера в 18:50
Происшествия

На крыше одной из башен в «Москва-Сити» 20 руферов устроили драку

20 руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
ТАСС 07:49
Кино

Продюсер сериала «Ведьмак» рассказал, чем он лучше «Игры престолов»

Исполнительный продюсер "Ведьмака" Томаш Багиньский рассказал о том, в чем разница между сериалом, первый сезон которого выйдет 20 декабря на Netflix, и "Игрой престолов".
Российская газета 12:27
Экономика

Акции «Яндекса» подорожали на 9% на американской бирже

Акции «Яндекса» на открытии американском биржи Nasdaq (17:00 мск) в понедельник, 18 ноября, подорожали почти на 9%, капитализация компании выросла почти до $11,7 млрд.
Ведомости 09:47
Киберспорт

Team Spirit заняла последнее место на MDL Major

Команда из России занимает 13-16-е место, зарабатовав $ 12 500 и 100 рейтинговых очков.
Чемпионат 07:12
Здоровье

Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Газета.Ru 06:47
Авто

Составили топ-5 японских внедорожников с чрезмерным расходом топлива

МедиаПоток 05:01
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Стало известно, как может выглядеть новый геймпад для PlayStation 5

В Сети опубликован официальный патент японского производителя, в приложении к которому размещены чертежи нового геймпада, дающие базовое представление о том, как будет выглядеть новое устройство.
Российская газета 09:55
Как работают Яндекс.Новости?
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Кристиан Нобоа
Эквадорский футболист
Эквадорский футболист, полузащитник российского клуба «Сочи» и национальной сборной Эквадора.
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