Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что у него был несколько вариантов продолжения карьеры, когда он принял решение покинуть «Зенит».

с чего всё началось

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал частотное мнение о том, что «Сочи» — это фарм-клуб «Зенита». По словам Нобоа, когда в «Ростове» играло много игроков из «Зенита», почему-то об этом никто не говорил. Эквадорец привел в пример Александра Ерохина, Дмитрия Полоза, Миху Мевлю и себя.

Нобоа ответил тем, кто называет «Сочи» фарм-клубом «Зенита»

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