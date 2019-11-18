Футбол
Нева СпортНобоа ответил тем, кто называет «Сочи» фарм-клубом «Зенита»
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал частотное мнение о том, что «Сочи» — это фарм-клуб «Зенита». По словам Нобоа, когда в «Ростове» играло много игроков из «Зенита», почему-то об этом никто не говорил. Эквадорец привел в пример Александра Ерохина, Дмитрия Полоза, Миху Мевлю и себя.
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Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что у него был несколько вариантов продолжения карьеры, когда он принял решение покинуть «Зенит».Чемпионат00:30
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Кристиан Нобоа: «Сочи» – фарм-клуб «Зенита»? Про «Ростов» почему-то так никто не говорил
Спорт день за днемвчера в 16:57
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Первый зампред правительства Вадим Ойкин сообщил, что доходы бюджета в 2020 году составят 108,4 млрд рублей, расходы — 111,4 млрд, дефицит превысит 2,1 млрд.
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"В ближайшее время союзные отношения между странами должны выйти на качественно новый уровень", — сказал белорусский министр Он отметил, что по поручению президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко правительства двух стран "ведут интенсивную работу по подготовке согласованных предложений, направленных на углубление союзной интеграции".
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Эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.
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Первые симптомы рака легких включают приступы кашля и затрудненное дыхание, которые часто напоминают симптомы простуды.
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Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября
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Акции «Яндекса» подорожали на 9% на американской бирже
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