Футбол
ЧемпионатНобоа: вижу много молодых людей в футболках с Путиным, они его уважают
Не могу сказать, что я на сто процентов прав, но я вижу много молодых людей в футболках с Путиным, у них есть к нему уважение. Будь я россиянином, поддерживал бы всё, что происходит в России.
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Общество
«Яндекс» поменяет структуру управления компанией
Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Политика
Кремль подтвердил саммит «нормандской четверки» 9 декабря
Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) запланирован на 9 декабря в Париже, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности
Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Политика
Евросоюз упростит визовый режим с Белоруссией
Совет Евросоюза утвердил решение о подписании визового соглашения с Белоруссией.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену
Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Общество
В ОНФ предложили сократить время продажи алкоголя в магазинах России
Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с инициативой об ужесточении правил продажи алкоголя в магазинах, а также сокращении на час времени реализации спиртного.
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
Происшествия
На складе на северо-западе Москвы произошел пожар
ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах Москвы сообщает, что в здании склада расположены помещения автосервиса, который также пострадал от пожара — там загорелись автомобили и газовое оборудование, периодически происходили взрывы газовых баллонов.
Происшествия
Суд заочно арестовал предполагаемого убийцу главы Центра «Э» Ингушетии
Источник РБК в правоохранительных органах называл Курейшу Картоева предполагаемым убийцей начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, которых застрелили в Москве 2 ноября.
Хоккей
Болельщики хоккейного «Трактора» объявили о бессрочном бойкоте матчей
Болельщицкое объединение хоккейного клуба "Трактор" под названием "Сектор А" объявило о бессрочном бойкоте домашних матчей клуба в Континентальной хоккейной лиге.
Политика
Деятельность Путина одобряют 70% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Авто
Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E
В стандартной комплектации кроссовер будет оснащаться светодиодными фарами и задними фонарями, беспроводной зарядкой для телефона, спутниковой навигационной системой и системой безопасности и помощи семейства Ford CoPilot 360 и 360 Assist 2.0.
Общество
Захваченного боевиками ИГ россиянина признали погибшим
Политика
Россияне оценили текущие отношения с США – ВЦИОМ
"Абсолютное большинство россиян (85%) определяют нынешние отношения России и США в негативном ключе, как и год назад (86%)", - свидетельствует опрос.
Хоккей
Хоккеист Кузнецов сравнил Овечкина с Иисусом
Российский форвард клуба Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, говоря в интервью «Спорт-Экспресс» о достижениях соотечественника и партнера по команде Александра Овечкина, сравнил его с Иисусом.
Политика
МИД предупредил бизнес об ужесточении санкций после Brexit
Российским компаниям следует готовиться к тому, что Великобритания может ужесточить санкции после завершения процедуры Brexit.
Автоспорт
Глава «Торо Россо» высказался о выступлении Квята на Гран-при Бразилии
Глава итальянской скудерии "Торо Россо" Франц Тост высказался о выступлении российского гонщика Даниила Квята на Гран-при Бразилии в чемпионате мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Общество
В Бийске полицейские провели обыск в мэрии
Полицейские Бийска в понедельник провели обыск в мэрии наукограда и изъяли документы, сообщил РИА Новости представитель администрации.
Происшествия
Челябинского полицейского понизили за пьяный дебош в сауне
Источник издания сообщил, что при проверке был подтвержден факт участия главы отдела в пьяном дебоше в сауне.
Происшествия
В Индии погиб российский турист
В Индии в штате Гоа в районе пляжа Арамболь погиб 64-летний российский турист, сообщает NDTV.
Фигурное катание
Евгения Медведева намерена тренироваться в Канаде до конца карьеры
Российская фигуристка Евгения Медведева считает Торонто оптимальным местом для тренировок, спортсменка планирует работать в Канаде до конца спортивной карьеры.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта "Песня года", который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.
Общество
Недолив топлива на АЗС в России превышает норму в 2-3 раза
На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза, следует из проверок по Центральному федеральному округу.
Политика
Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей
Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
Экономика
Эмиратский инвестор Aurus решил купить 50% КБ «Вертолетов России»
Холдинг из ОАЭ Tawazun купит 50% в конструкторском бюро "Вертолетов России" - ООО "ВР-Технологии", сообщила пресс-служба вертолетостроительного холдинга.
Общество
Минобороны потребовало взыскать с производителя ракет «Союз» ₽2 млрд
Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании почти 2,15 млрд руб. с самарского ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс», специализирующегося на выпуске ракет-носителей семейства «Союз» и космических аппаратов дистанционного зондирования поверхности Земли.
Общество
Минкомсвязи поддержало идею снятия запрета на рекламу вина в СМИ
Минкомсвязи РФ выразило поддержку предложению депутатов Госдумы о снятии запрета на рекламу в СМИ вина российского производства.