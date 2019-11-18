Футбол

ЧемпионатЧемпионатНобоа: вижу много молодых людей в футболках с Путиным, они его уважают

Не могу сказать, что я на сто процентов прав, но я вижу много молодых людей в футболках с Путиным, у них есть к нему уважение. Будь я россиянином, поддерживал бы всё, что происходит в России.
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Нобоа: вижу много молодых людей в футболках с Путиным, они его уважают

Чемпионат00:45

Экс-футболист «Зенита» рассказал о своем отношении к людям в футболках с Путиным

АБН02:37

Футболист «Сочи» Нобоа рассказал о хорошей работе Путина

Pravda.Ru02:34
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«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Газета.Ru 02:35
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Кремль подтвердил саммит «нормандской четверки» 9 декабря

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) запланирован на 9 декабря в Париже, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:06
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ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности

Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.
RT на русском 04:22
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Евросоюз упростит визовый режим с Белоруссией

Совет Евросоюза утвердил решение о подписании визового соглашения с Белоруссией.
Lenta.ru 04:36
Общество

«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену

Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:41
Общество

В ОНФ предложили сократить время продажи алкоголя в магазинах России

Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с инициативой об ужесточении правил продажи алкоголя в магазинах, а также сокращении на час времени реализации спиртного.
РБК вчера в 20:11
Происшествия

На Урале подполковник полиции насмерть сбил пенсионерку

REGNUM 04:35
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В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
РИА Новости 01:23
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На складе на северо-западе Москвы произошел пожар

ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах Москвы сообщает, что в здании склада расположены помещения автосервиса, который также пострадал от пожара — там загорелись автомобили и газовое оборудование, периодически происходили взрывы газовых баллонов.
РБК 03:22
Происшествия

Суд заочно арестовал предполагаемого убийцу главы Центра «Э» Ингушетии

Источник РБК в правоохранительных органах называл Курейшу Картоева предполагаемым убийцей начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, которых застрелили в Москве 2 ноября.
РБК 04:11
Хоккей

Болельщики хоккейного «Трактора» объявили о бессрочном бойкоте матчей

Болельщицкое объединение хоккейного клуба "Трактор" под названием "Сектор А" объявило о бессрочном бойкоте домашних матчей клуба в Континентальной хоккейной лиге.
Вести.Ru 03:19
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Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
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Авто

Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E

В стандартной комплектации кроссовер будет оснащаться светодиодными фарами и задними фонарями, беспроводной зарядкой для телефона, спутниковой навигационной системой и системой безопасности и помощи семейства Ford CoPilot 360 и 360 Assist 2.0.
SpeedMe вчера в 21:56
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Захваченного боевиками ИГ россиянина признали погибшим

Lenta.ru вчера в 23:29
Политика

Россияне оценили текущие отношения с США – ВЦИОМ

"Абсолютное большинство россиян (85%) определяют нынешние отношения России и США в негативном ключе, как и год назад (86%)", - свидетельствует опрос.
Вестник Кавказа 04:25
Хоккей

Хоккеист Кузнецов сравнил Овечкина с Иисусом

Российский форвард клуба Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, говоря в интервью «Спорт-Экспресс» о достижениях соотечественника и партнера по команде Александра Овечкина, сравнил его с Иисусом.
Телеканал 360° вчера в 21:55
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МИД предупредил бизнес об ужесточении санкций после Brexit

Российским компаниям следует готовиться к тому, что Великобритания может ужесточить санкции после завершения процедуры Brexit.
РБК 03:10
Автоспорт

Глава «Торо Россо» высказался о выступлении Квята на Гран-при Бразилии

Глава итальянской скудерии "Торо Россо" Франц Тост высказался о выступлении российского гонщика Даниила Квята на Гран-при Бразилии в чемпионате мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru вчера в 23:28
Общество

В Бийске полицейские провели обыск в мэрии

Полицейские Бийска в понедельник провели обыск в мэрии наукограда и изъяли документы, сообщил РИА Новости представитель администрации.
РИА Новости 01:17
Происшествия

Челябинского полицейского понизили за пьяный дебош в сауне

Источник издания сообщил, что при проверке был подтвержден факт участия главы отдела в пьяном дебоше в сауне.
Росбалт 04:42
Происшествия

В Индии погиб российский турист

В Индии в штате Гоа в районе пляжа Арамболь погиб 64-летний российский турист, сообщает NDTV.
РИА Новости 04:10
Фигурное катание

Евгения Медведева намерена тренироваться в Канаде до конца карьеры

Российская фигуристка Евгения Медведева считает Торонто оптимальным местом для тренировок, спортсменка планирует работать в Канаде до конца спортивной карьеры.
BFM.ru 05:11
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В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru вчера в 06:29
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
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Музыка

Ротару снова начнет выступать в России

Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта "Песня года", который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 03:49
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Недолив топлива на АЗС в России превышает норму в 2-3 раза

На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза, следует из проверок по Центральному федеральному округу.
Газета.Ru 02:39
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Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей

Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
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Холдинг из ОАЭ Tawazun купит 50% в конструкторском бюро "Вертолетов России" - ООО "ВР-Технологии", сообщила пресс-служба вертолетостроительного холдинга.
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Минобороны потребовало взыскать с производителя ракет «Союз» ₽2 млрд

Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании почти 2,15 млрд руб. с самарского ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс», специализирующегося на выпуске ракет-носителей семейства «Союз» и космических аппаратов дистанционного зондирования поверхности Земли.
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Минкомсвязи поддержало идею снятия запрета на рекламу вина в СМИ

Минкомсвязи РФ выразило поддержку предложению депутатов Госдумы о снятии запрета на рекламу в СМИ вина российского производства.
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