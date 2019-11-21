Общество
РБКНочь на 21 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени
Ночь на 21 ноября стала самой холодной с начала осени в столице. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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с чего всё началось
По уточненному прогнозу Гидрометцентра России, в ночь на четверг температура воздуха в Москве может опуститься до минус 7-9 градусов, по области - до минус 11 градусов. Ближайшая ночь в столице станет самой морозной с начала этой осени.Интерфаксвчера в 06:11
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Предстоящая ночь в столичном регионе может стать самой морозной с начала осени
Эхо Москвывчера в 12:03
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Здоровье
В Челябинской области в 2020 году возьмут на работу 400 новых врачей
В 2020 году в медицинские учреждения Челябинской области привлекут на работу 400 новых врачей.
Футбол
Черчесов отчитал фанатов за оскорбления Дзюбы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал оскорбительные возгласы болельщиков в адрес нападающего Артема Дзюбы после гостевого матча против команды Сан-Марино в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
Политика
Фонд Навального подает в суд на Путина
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Транспорт
Путин открыл движение по Московским центральным диаметрам
Глава государства в четверг принимает участие в церемонии запуска двух первых маршрутов МЦД.
Общество
Госдума приняла закон о запрете продавать гаджеты без российского ПО
Госдума приняла закон о запрете продажи смартфонов, компьютеров и другой электронной техники без российского программного обеспечения (ПО).
Технологии
Павел Дуров призывает удалить WhatsApp со смартфонов
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
Общество
Курганцы штурмуют наркодиспансер, чтобы не переплачивать за справку
Нововведение и вызвало ажиотаж среди курганцев, которым в ближайшее время предстоит получать или обменять водительские удостоверения.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
Политика
Малайзия потребовала обнародования свидетельств по делу MH17
«Малайзия решительно настроена, мы хотим, чтобы все свидетельства, все доказательства были обнародованы и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования», — заявил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Футбол
Тедеско: Кутепов сможет сыграть с «Уралом». Будет ли — другой вопрос
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о том, как он работает с командой в перерыве на матчи сборных.
Наука
Автор методики CRIPSR призвала не допустить появления «детей под заказ»
Дженнифер Дудна опасается, что развитие средств редактирования генома делает возможность появления детей «под заказ» настолько привлекательной, что устоять перед соблазном применить новые методики на практике сможет далеко не каждый ученый.
Общество
Принятие нового порядка медосмотра для российских водителей отложили
Минздрав принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.
Общество
Британский принц Эндрю прекратит исполнять официальные обязанности
Сын британской королевы принц Эндрю на время отказался от исполнения официальных обязанностей на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который обвинялся в сексуальном насилии и вовлечении в проституцию девушек-подростков, а в минувшем августе покончил с собой.
Политика
На Украине обвинили Россию в краже унитазов с возвращенных кораблей
Футбол
Кокорин: Свое физическое состояние не хотел бы оценивать
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин сыграл в благотворительном турнире в рамках социального проекта «Зенит Рядом».
Единоборства
Бывшая чемпионка UFC снялась в откровенной фотосессии
Экс-чемпионка UFC в полулегком весе Крис Сайборг снялась в откровенной фотосессии и поделилась снимком со своими поклонниками в Instagram-аккаунте.
Происшествия
Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами в Москве
Генеральный директор и основатель компании Group-IB Илья Сачков рассказал о конфликте с таксистами в центре Москвы, в ходе которого он распылил газ в направлении одного из оппонентов.
Политика
Две трети граждан считают, что партия власти в России нужна
Большинство граждан (63%) уверены, что в России партия власти существует. 24% дали противоположные ответы.
Общество
Козак сообщил, что «Северный поток 2» заработает в середине 2020 года
"Северный поток 2" заработает в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Шоу-бизнес
Брэда Питта заметили в компании актрисы, которая моложе его на 25 лет
Американского актера Брэда Питта заметили в компании 30-летней актрисы Алии Шокат, сообщает издание People.
Происшествия
СКР задержал директора ООО «Звезда» Олега Хамуляка
Следствие считает, что в 2018-2019 годах Хамуляк и иные, неустановленные пока лица, в составе организованной группы необоснованно завысили стоимость лифтового оборудования и объёмы строительно-монтажных работ и работ по замене лифтового оборудования, выполненных ООО «Звезда».
Происшествия
ФСБ пришла с обыском в дом главы Чеховского района Подмосковья
В четверг 21 ноября сотрудники Следственного комитета по Московской области при поддержке ФСБ пришли с обыском к главе района Марине Кононовой.
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Общество
Пензенские православные отметили Михайлов день
Прихожане храма Михаила Архангела на площади Победы в Пензе отметили один из самых известных церковных праздников ноября Михайлов день в четверг, 21 ноября.
Политика
Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Москва и Киев обсуждали возобновление прямых поставок газа в объеме 15 млрд кубометров в год с 2020 года, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак.
Общество
Космонавт объяснил редкие полеты россиянок в космос менструациями
Космонавт Сергей Рязанский заявил, что россиянки редко летают в космос, так как созданные требования к работе ориентированы на мужчин.
Происшествия
Семьи погибшего и пострадавших при ЧП в Благовещенске получили выплаты
Ранее в правительстве Амурской области сообщили, что семьям погибшего и пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска будет выделено 2,5 млн рублей из резервного фонда.
Шоу-бизнес
Лобода показала подписчикам идеальный шпагат
В комментариях многочисленные подписчики восхитились длинными ногами и подтянутой формой исполнительницы, а некоторые не преминули сравнить со скандальной балериной Анастасией Волочковой.