По уточненному прогнозу Гидрометцентра России, в ночь на четверг температура воздуха в Москве может опуститься до минус 7-9 градусов, по области - до минус 11 градусов. Ближайшая ночь в столице станет самой морозной с начала этой осени.

с чего всё началось

Ночь на 21 ноября стала самой холодной с начала осени в столице. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ночь на 21 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени

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