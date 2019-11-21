Общество
Газета.RuНочь на четверг стала самой холодной в Москве с начала осени
Температура воздуха на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ к 6:00 четверга, 21 ноября, опустилась до -7,7°С, что сделало прошедшую ночь самой морозной с начала осени. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро Москвы.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
По уточненному прогнозу Гидрометцентра России, в ночь на четверг температура воздуха в Москве может опуститься до минус 7-9 градусов, по области - до минус 11 градусов. Ближайшая ночь в столице станет самой морозной с начала этой осени.Интерфаксвчера в 06:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Предстоящая ночь в столичном регионе может стать самой морозной с начала осени
Эхо Москвывчера в 12:03
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 05:16, Ашберн
Общество
В Екатеринбурге заморозили строительство нового здания НИИ ОММ
Общество
На бывшего главу МЧС Севастополя завели уголовное дело
Как сообщили в следственном комитете, экс-начальник ГУ МЧС по Севастополю стал фигурантом уголовного дела.
Экономика
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.
Политика
Кремль отреагировал на видео с российским шпионом в Сербии
17 ноября в интернете было опубликовано видео встречи предполагаемого российского шпиона с сербским агентом.
Космос
Прототип Starship Mk1 компании SpaceX взорвался на испытаниях
Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний на полигоне в Бока Чика (штат Техас).
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк ответила на сообщения о планах Чернышева развестись
Семья российской актрисы Анастасии Заворотнюк ответила на информацию о планах Чернышева развестись в скором времени.
Здоровье
В Крыму фиксируют ухудшение ситуации с бешенством
В Республике Крым наблюдается ухудшение эпизоотической ситуации с заражением бешенством домашних и диких животных, заявили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзоа.
Политика
ФСБ: задержанные корабли были переданы Украине в нормальном состоянии
Задержанные в ноябре 2018 года за провокацию в керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с рабочей сантехникой.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
Здоровье
Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников
Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.
Политика
Железняк: угрозы санкций США не сорвут «Северный поток-2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток — 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.
Общество
Суд Вены разрешил выдать России экс-чиновника Мазо
В сентябре 2019 года стало известно о том, что ряд чиновников Минкульта РФ подозревают в хищениях, одним из фигурантов дела стал Борис Мазо, занимавший пост директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики ведомства.
Происшествия
Расстрел солдат в Горном назвали «спланированным убийством»
Происшествия
В «Максидоме» на ребенка упал шкаф
В мебельном гипермаркете Петербурга на ребенка упал шкаф, закончившийся серьезным переломом.
Происшествия
Пожар на ростовском рынке «Атлант» локализован
Уточняется, что пожар локализован на площади 600 квадратных метров. В ведомстве также добавили, что причина возгорания устанавливается.
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Происшествия
В центре Петербурга мужчину ударили ножом в метро
В Санкт-Петербурге мужчину ударили ножом в вестибюле станции «Площадь Восстания», сообщили РБК в региональном главке МВД.
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей удалить мессенджер WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за многочисленных обнаруженных в нем уязвимостей в сфере безопасности.
Здоровье
Медсправки для получения водительских прав станут электронными
Министерство внутренних дел разработало законопроект, предусматривающий перевод всех необходимых для получения водительских прав медицинских справок в электронный формат.
Культура
Национальный рекламный форум пройдет в новом формате
В День стратегических сессий 26 ноября участники Форума обсудят экосистему медиа-коммуникационной отрасли, перспективы развития рынка и собственных компаний, трансформацию фундаментальных основ рекламной экономики в формате открытых дискуссий.
Шоу-бизнес
Андрей Разин рассказал, как едва не отправил Леру Кудрявцеву в тюрьму
Очередным поводом для столкновения Разина и Кудрявцевой стал конфликт ведущей «Секрета на миллион» с Дмитрием Шепелевым, который, иронизируя над слухами о своей якобы нетрадиционной сексуальной ориентации, намекнул, что некая Лера выступала прикрытием для мужчины, предпочитающего представителей своего пола.
Армия и оружие
Эксперт объяснил появление «унитазного» фейка об украинских кораблях
В Центре общественных связей ФСБ России ответили на обвинения Киева в краже оборудования с задержанных за провокацию в Керченском проливе украинских кораблей.
Политика
В Совфеде оценили планы Украины вернуть «пропавшую» технику с кораблей
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT намерение украинского лидера Владимира Зеленского обратиться к Москве с просьбой вернуть недостающую технику с возвращённых Россией трёх кораблей.
Общество
Российский фильм «Т-34» побил рекорд проката в Японии за 25 лет
Военная драма «Т-34» успел заработать в Японии примерно $600 тыс. и побить рекорды проката российских кинокартин за последнюю четверть века.
Общество
МВД создаст подразделения по борьбе с наркотиками в интернете
К 10 января 2020 года Министерство внутренних дел России создаст подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете, передает ТАСС.
Общество
Фонд соцстрахования Украины прекратил выплаты больничных и декретных
Украинцы перестали получать выплаты по больничным и декретам.
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Кино
Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
Продюсер картины рассказала, как в фильме снималась интимная сцена Ольга Леснова, продюсер фильма "Текст", раскрыла секрет создания интимной сцены с Кристиной Асмус.
Экономика
ФНС увеличила поступление налогов в бюджет
Поступления от НДС за 10 месяцев достигли 3,5 триллиона рублей (рост на 16,7%), налога на прибыль - 4 триллиона рублей (13,5%), НДФЛ - 3,1 триллиона рублей (8,4%).