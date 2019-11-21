По уточненному прогнозу Гидрометцентра России, в ночь на четверг температура воздуха в Москве может опуститься до минус 7-9 градусов, по области - до минус 11 градусов. Ближайшая ночь в столице станет самой морозной с начала этой осени.

с чего всё началось

Температура воздуха на главной столичной метеостанции в районе ВДНХ к 6:00 четверга, 21 ноября, опустилась до -7,7°С, что сделало прошедшую ночь самой морозной с начала осени. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро Москвы.

Ночь на четверг стала самой холодной в Москве с начала осени

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