Общество
КП - КрымВ Крыму закрываются кинотеатры, кальянные и ночные клубы
На время карантина по коронавирусной инфекции приостанавливается деятельность ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, других развлекательных заведений. Также запрещено курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 09:01, Ашберн
Политика
Путин обратится к россиянам из-за коронавируса
Политика
Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко
"Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
Происшествия
На Украине заявили о задержании экс-главы МИД по подозрению в убийстве
Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве бывшего директора телеканала «Интер» Сергея Старицкого.
Экономика
Власти придумали схему помощи малому бизнесу во время пандемии
Минэкономразвития разработало проект механизма отсрочки по выплате кредитных платежей для малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Футбол
У бывшего игрока «Ростова» обнаружен коронавирус
После возвращения в Россию у Максима был обнаружена коронавирусная инфекция.; Команда находилась на сборах в Испании, они были прерваны в связи с ситуацией.
Общество
Число заражений коронавирусом в России за сутки выросло на 163
В сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорится, что из 163 новых случаев заражения коронавирусом в России за минувшие сутки 120 зафиксированы в Москве.
Политика
Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС
Правительство Украины из-за распространения нового коронавируса ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и продлило карантин до 24 апреля.
Здоровье
Доктор Мясников назвал 5 лекарств от коронавируса
Главврач московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича и телеведущий Александр Мясников опубликовал в своем Telegram-канале перечень препаратов, которые могут помочь излечиться заболевшим COVID-19.
Общество
Лев Лещенко госпитализирован в больницу в Коммунарке
В московскую больницу для обследования известный певец приехал вместе с женой из-за того, что у него ухудшилось самочувствие.
Экономика
Кудрин допустил снижение ВВП в 2020 году
Из-за ситуации с коронавирусом валовой внутренний продукт (ВВП) России может снизиться в этом году.
Футбол
Фабрегас рассказал, почему ушел из «Арсенала» в 2011 году
Бывший полузащитник «Арсенала» Сеск Фабрегас рассказал о причинах ухода из лондонского клуба в 2011 году.
Театры
Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
Энергетика
Белоруссия раскрыла детали поставок нефти из России
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что российские нефтяные компании будут поставлять нефть в Белоруссию без премии.
Общество
Вирусолог рассказал о совместимости хантавируса и COVID-19
Вирусолог объясняет, что данный вирус имеет абсолютно иной характер, нежели китайский коронавирус, к тому же передачи этого заболевания от человека к человеку зафиксировано не было.
Политика
Путин запретил продавать земли Крыма иностранцам
Симферополь, 25 марта 2020, 10:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, лишающий иностранных граждан и юридические компании, а также лиц без гражданства права владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя и ряда других регионов страны.
Общество
Собянин назвал число обязанных самоизолироваться пожилых москвичей
В Москве с 26 марта 1,9 млн пожилых и хронически больных жителей перейдут на обязательный режим самоизоляции.
Армия и оружие
Минобороны рассказало о проверке готовности к борьбе с коронавирусом
Сообщается, что по решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина с 25 марта в органах военного управления, соединениях, воинских частях ЗВО и ЦВО, ВКС России, РВСН, подразделениях войск РХБЗ, инженерных войск и отдельных организаций медицинского обеспечения проводится проверка.
Здоровье
Вирусолог развеял миф о распространении коронавируса
На распространение коронавируса не влияют климатические условия. Об этом со ссылкой на итальянских специалистов сообщает Il Giornale.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
Минобороны РФ опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
Общество
Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице для борьбы с коронавирусом, указ опубликован в его личном блоге.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Армия и оружие
Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом
Российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал «Рейтинг поправок к Конституции».
Политика
Барр получил письма Пригожина по делу «США против Конкорда»
Пригожин просит Барра возобновить уголовное дело против "Конкорда" для того, чтобы иметь возможность доказать невиновность компании и наказать бывшего президента страны Барака Обаму в том числе.
Культура
Джаред Лето пообещал Ивлеевой прийти на её шоу
Американский актёр и музыкант Джаред Лето захотел прийти на шоу российской ведущей Насти Ивлеевой.
Происшествия
Убившего трех женщин мужчину задержали в Москве
Следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух несовершеннолетних девушек и женщины на юго-востоке столицы 15 лет назад.