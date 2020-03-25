На время карантина по коронавирусной инфекции приостанавливается деятельность ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, других развлекательных заведений. Также запрещено курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

В Крыму закрываются кинотеатры, кальянные и ночные клубы

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