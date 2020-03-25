Общество

КП - КрымКП - КрымВ Крыму закрываются кинотеатры, кальянные и ночные клубы

На время карантина по коронавирусной инфекции приостанавливается деятельность ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, других развлекательных заведений. Также запрещено курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.
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Карнавала не будет: в Крыму временно приостановят работу кинотеатров, дискотек и кальянных

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Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

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Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
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Следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух несовершеннолетних девушек и женщины на юго-востоке столицы 15 лет назад.
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