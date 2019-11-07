Футбол

MetaratingsMetaratingsАкинфеев повторил свой легендарный сэйв ногой

Снова сейвище.https: / / t.co / mT3UtsxJ0B # ФеренцварошЦСКА pic.twitter.com / WmtVOzMlSz — Матч ТВ (@ MatchTV) November 7, 2019 Напомним, что прославилась нога Акинфеева в 2018 году, когда в 1/8 финала чемпионата мира вратарь отразил решающий пенальти в матче с Испанией именно этой частью тела.
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«Нога Акинфеева» вновь помогла команде, вратарь спас ЦСКА в Лиге Европы

РИА Новости04:39

Акинфеев повторил знаменитый сэйв ногой в матче Лиги Европы (видео)

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Акинфеев повторил свой легендарный сэйв ногой

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Нога Акинфеева снова в деле. Вратарь спас ЦСКА в матче Лиги Европы

Sport24.ruвчера в 16:41
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Сахалинские следователи возбудили уголовное дело в связи с умышленным заражением школьницы ВИЧ-инфекцией.
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Овечкин забросил две шайбы в победном для «Вашингтона» матче НХЛ

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Областная газета 04:57
Общество

Польша оштрафовала французскую Engie из-за «Северного потока 2»

В результате из-за позиции Польши иностранным партнерам и "Газпрому" не удалось создать компанию-оператора для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока 1". В итоге газопровод строит 100-процентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.
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Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
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Политика

Песков объяснил слова Путина о «Википедии»

Песков отметил, сообщает РИА «Новости», что «Википедия» — уважаемый и популярный ресурс, но, «при всем уважении» достоверность информации в «Википедии» «никем не гарантируется».
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Макрон назвал три сценария для развития России

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью британскому журналу The Economist рассказал о трех сценариях развития России, один из которых связан со сближением Москвы и ЕС, но он займет много времени.
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Как сообщало ИА REGNUM, примерно в 10:45 мск в одном из кафе Бишкека произошел взрыв, в результате чего пострадали 15 человек.
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Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии отказался признать сына от Оксаны Воеводиной

Пять месяцев назад 27-летняя Оксана Воеводина подарила бывшему королю Малайзии Мухаммаду V наследника.
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Мосгорсуд смягчил приговор отцу полковника Захарченко

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Lenta.ru 02:27
Политика

В Кремле прокомментировали данные Минздрава о количестве врачей в РФ

Globallookpress Данные Министерства здравоохранения РФ об уменьшении количества врачей в стране являются поводом для тщательного анализа.
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Авто

АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4

Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
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Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на Гран-при Китая

В соревнованиях танцевальных пар после ритм-танца лидерство захватили россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
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Общество

Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Энергетика

Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин

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РБК вчера в 01:00
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Росбалт 05 ноября в 07:10
Здоровье

Врачи рассказали, как быстро надо действовать в случае инсульта

Ежегодно около 500 тысяч россиян поражает инсульт. Медики предупреждают, что при спасении человека счет идет на минуты.
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Политика

Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения

В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
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Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери

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Существует связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями

Международной группой ученых, проведен масштабный опрос тысячи человек по всему миру, в ходе которого было выяснено, что суеверие и уверенность в существовании злых сил (дьявола, демонов) наиболее распространены в тех странах и у тех народов, где возникало больше инфекционных заболеваний и эпидемий.
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