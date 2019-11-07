Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев спас свою команду во время матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша». Вратарь преждевременно упал на газон, среагировав на заблокированный удар, но вовремя поднял ногу и отразил удар на добивании.

Нога Акинфеева снова в деле. Вратарь спас ЦСКА в матче Лиги Европы

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