«Завершу карьеру, когда больше буду не нужен, когда будет трудно сохранять мотивацию каждый день», — приводит Die Welt слова Нойера, который также отметил, что в настоящее время он чувствует, что нужен сборной и в ней все рады его видеть.

Голкипер Нойер: завершу карьеру, когда больше буду не нужен

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