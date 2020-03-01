Экономика
КоммерсантъNokia отчиталась о росте квартальной прибыли на 22%
В минувшую пятницу финская телекоммуникационная компания Nokia отчиталась о завершении второго квартала этого года с чистой прибылью в размере €316 млн, что на 22% лучше показателя прошлого года.
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Футбол
«Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» в первом туре ФНЛ
РИА Новости 13:06
Футбол
Опубликованы фотографии новой формы сборной России по футболу
В интернете появились фотографии новой формы сборной России по футболу, в которой она будет выступать в 2020 и 2021 году.
Metaratings 13:46
Авто
Опубликован рейтинг нержавеющих кузовов авто
Газета DAILY 14:30
Политика
В Крым прибыл депутат Верховной рады Медведчук
Симферополь, 2 августа 2020, 21:28 — REGNUM В Крым прибыл украинский политик Виктор Медведчук, который является главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
REGNUM 14:28
Общество
Сафронова в СИЗО перевели в камеру к обвиняемому в терроризме
Напомним, 27 июля член ОНК Москвы Ева Меркачева сообщила, что Иван Сафронов изолирован в отдельной камере в СИЗО из-за подозрения на заражение коронавирусом.
Коммерсантъ 12:50
Армия и оружие
The National Interest назвал преимущество России перед США
Принятие на вооружение новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» даст России ощутимое преимущество перед США.
ФАН 14:34
Футбол
Семин прокомментировал слова Суркиса, который назвал его хлюпиком
Юрий Семин прокомментировал слова президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса, который назвал специалиста хлюпиком, передает Sport24.
Газета.Ru 14:28
Общество
ПФР стал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без подачи заявлений
С 01.03.2020 до 01.10.2020 года процедура определения инвалидности российского гражданина осуществляется заочно.
Evo-rus.com 04:59
Энергетика
Добыча нефти в России в июле снизилась на 16,2%
Добыча нефти и газового конденсата в России в июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 16,2%, до 39,63 млн тонн.
ТАСС 06:42
Армия и оружие
Украинская погранслужба откажется от автомата Калашникова
Украинская погранслужба полностью откажется от использования автоматов Калашникова.
Известия 11:12
Авто
Автодизайнер представил идеальный автомобиль для пенсионеров
Портал iReactor в сотрудничестве с дизайнером Александром Штормом представили идеальный автомобиль для пенсионеров.
Новые автомобили 08:47
Космос
Crew Dragon отстыковался от МКС для возвращения на Землю
Американский космический корабль Crew Dragon c астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли в автоматическом режиме отстыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю.
РБК вчера в 20:09
Здоровье
Где в Самарской области выявили 47 больных коронавирусом за сутки
В оперштабе Самарской области рассказали о новых случаях коронавируса в регионе.
Терра 06:37
Политика
Белый Дом уточнил дату выборов после предложения Трампа об их переносе
Выборы президента США пройдут 3 ноября, уточнил глава администрации Белого дома Марк Мидоуз в связи с предложением главы государства Дональда Трампа перенести выборы из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 12:50
Кино
Кортни Кокс снимется в новой части фильма «Крик»
Режиссерами пятой части "Крика" станут Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт. Именно они стали инициаторами возвращения Кокс.
iReactor вчера в 17:11
Автоспорт
Квят разбил болид на Гран-при Великобритании
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят сошел с трассы на Гран-при Великобритании, разбив свой болид об отбойник.
Российская газета 11:00
Гаджеты
Обнаружены две уязвимости в свободной реализации X Window System
Две уязвимости были выявлены в свободной канонической реализации сервера X Window System под названием X.Org Server, сообщает 1 августа портал OpenNET.
ИА Красная Весна вчера в 16:10
Политика
Александр Котов поздравил десантников с Днём ВДВ
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил воинов-десантников и ветеранов воздушно-десантных войск с Днём ВДВ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.
Псковское агентство информации 03:37
Происшествия
Колесо обозрения в московском парке «Сокольники» возобновило работу
ТАСС 31 июля в 06:10
Наука
Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией
"Как любой патоген, SARS-CoV-2 вызывает иммунную атаку против себя самого буквально через несколько минут после попадания вируса в организм", – указывает руководитель проекта профессор экспериментальной патологии Макс Краммел.
Вести.Ru 09:26
Футбол
Дмитрий Гунько: победа над «Динамо» принадлежит игрокам «Химок», она ни в коей мере не моя
Чемпионат 14:37
Происшествия
Частный самолет совершил жесткую посадку под Калининградом
Под Калининградом в воскресенье жестко приземлился легкомоторный частный самолет "Сессна".
Вести.Ru 11:57
Политика
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Сегодня, 31 июля, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о возможности продолжительного голосования на выборах и референдумах.
Readovka.ru 31 июля в 08:31
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС 03:19
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 31 июля в 05:20
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Ротором» в товарищеском матче
В рамках подготовки к новому сезону Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА и волгоградский «Ротор» сыграли вничью.
RT на русском 07:12
Экономика
Украина наращивает госдолг на фоне деградации экономики
Отношение кредитов к естественным доходам достигло уровня 60%, но правительство выбирает самый простой путь, а не развитие экономики с целью повышения ее отдачи для бюджета.
Экономика сегодня 04:34