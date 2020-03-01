В минувшую пятницу финская телекоммуникационная компания Nokia отчиталась о завершении второго квартала этого года с чистой прибылью в размере €316 млн, что на 22% лучше показателя прошлого года.

Nokia отчиталась о росте квартальной прибыли на 22%

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