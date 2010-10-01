По итогам первого полугодия прибыль Nokia выросла почти в 2,5 раза, несмотря на пандемию и усиление конкуренцию на рынке 5G в Китае. Издание отмечает, что в США и Европе отказываются от оборудования Huawei в сфере 5G. На смену китайскому поставщику может прийти в том числе Nokia.

Nokia отчиталась о росте квартальной прибыли на 22%

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