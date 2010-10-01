Гаджеты
Говорит МоскваNokia отчиталась о росте квартальной прибыли на 22%
По итогам первого полугодия прибыль Nokia выросла почти в 2,5 раза, несмотря на пандемию и усиление конкуренцию на рынке 5G в Китае. Издание отмечает, что в США и Европе отказываются от оборудования Huawei в сфере 5G. На смену китайскому поставщику может прийти в том числе Nokia.
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Экономика
Рейтинг отраслей по заработным платам в 2020 году
Наихудший результат показали сельское хозяйство и легкая промышленность — здесь только 1,2% работающих могут похвастаться солидными зарплатами.
РИА Новости 17:00
Политика
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук прибыл в Крым, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Олег Бабанин.
РИА Новости 13:44
Политика
В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Абхазии предложили ввести на границе республики с Россией ограничительные меры в связи с открытием границы.
RT на русском 16:47
Экономика
Счетная палата проверила исполнение бюджета Минтранса в 2019 году
В ведомстве отмечают, что на втором и третьем месте по неисполнению бюджета - сам Минтранс и Росавиация (не израсходованы 15,8 млрд рублей и 13,6 млрд рублей соответственно).
ТАСС 17:07
Футбол
Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского «Динамо»
Российская газета 15:15
Происшествия
Провал грунта произошел на проспекте Маршала Жукова в Москве
«Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к устранению просадки дорожного полотна на проспекте Маршала Жукова в районе дома № 4, по предварительным данным, образовавшейся из-за провала грунта в прилегающей к автомобильной дороге зоне проведения строительных работ», — говорится в сообщении.
Известия 13:21
Общество
Роспотребнадзор допустил смягчение требований к школам из-за COVID-19
В Роспотребнадзоре допустили ослабление требований для школ по антикоронавирусным мерам.
РИА Новости 15:24
Экономика
Ubisoft повысила цены на новые игры в России
Ubisoft увеличила стоимость игр для пользователей из России. Об этом стало известно из данных SteamDB.
CyberSport.ru 17:06
Религия
Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве
Коммерсантъ 11:09
Здоровье
В области количество зараженных COVID-19 перевалило за 12 000
За сутки нововыявленных пациентов в АМР не было зафиксировано На 2 августа в регионе подтверждены 12 023 случая ковид, из которых 110 – нововыявленные.
Стальная искра 06:57
Футбол
Кокорин официально стал футболистом «Спартака»
RT на русском 11:47
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
Финансы
Курс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей
Слабость рубля связана со снижением предложения валюты со стороны экспортёров и ростом её спроса со стороны международных инвесторов, пояснило издание «Коммерсант».
Говорит Москва 31 июля в 03:27
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж
18-летняя дочь Бориса Немцова Дина вышла замуж. Об этом сообщила мать девушки телеведущая Екатерина Одинцова в своем Instagram.
Открытый Нижний 11:40
Политика
У границы с Россией была замечена колонна белорусской техники
Очевидцы засняли видео, на котором можно увидеть колонну белорусской техники.
Общественная служба новостей 14:59
Происшествия
Пассажиры самолета подрались из-за маски во время полета на Ибицу
Пассажиры самолета, выполнявшего рейс на Ибицу, подрались из-за отказа одного из туристов надеть защитную маску.
Газета.Ru 09:31
Общество
ПФР сообщил правила выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября
В Пенсионном фонде России рассказали об условиях получения этих денег Как сообщает ToDay News Ufa, некоторые родители еще не подали заявления на выплаты, положенные им на детей до 16 лет.
ToDay News Ufa 13:46
Экономика
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости вчера в 09:53
Здоровье
Первая вспышка августа: Магнитная буря средней мощности ожидается 3 августа 2020 года
Месяц сразу же начнется с метеоудара 3 августа 2020 года – эксперты прогнозируют незначительную геомагнитную активность.
Курьер. Среда. Бердск 15:07
Армия и оружие
Как выход США из ДРСМД влияет на ситуацию в мире
Год назад Вашингтон официально уведомил Москву о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском 10:05
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
Футбол
Первые фото новой формы сборной России по футболу появились в Сети
Журналисты портала Footyheadlines 2 августа показали фото домашнего и гостевого комплектов игровой формы сборной России, в которых спортсмены будут выступать в сезоне 2020/21.
iReactor 14:13
Технологии
Илон Маск рассказал, как мозговые чипы расширят возможности человека
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что чипы, которые разрабатывает его стартап, позволят людям слышать звуки, частота которых находится за пределами человеческого восприятия.
Газета.Ru 15:19
Авто
Toyota запустила продажи своего нового Toyota Highlander в России
Компания Toyota запустила российские продажи семиместного кроссовера Toyota Highlander четвертого поколения.
Автоновости дня 16:30
Экономика
Труда сюда: безработицу планируют снизить вчетверо к концу 2021-го
Задача с размахом Перед Министерством труда стоит задача полностью вернуться к докризисным параметрам до конца 2021-го, ответили "Известиям" в пресс-службе ведомства на вопрос об ожидаемом уровне безработицы в следующем году.
Известия 17:01
Здоровье
В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе
«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач.
РБК 05:05