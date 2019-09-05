Гаджеты

РИА НовостиРИА НовостиNokia перевыпустила легендарную раскладушку

Компания HMD Global, занимающаяся разработкой и продажей устройств под брендом Nokia, представила переиздание легендарной раскладушки 2720 на международной выставке электроники IFA в Берлине. На мероприятии показали пять новинок: три кнопочных телефона и два смартфона с сенсорным экраном.
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Nokia выпустила необычный кнопочный телефон с WhatsApp

Российская газета12:20

Nokia перевыпустила легендарную раскладушку

РИА Новости15:09

Nokia перевыпустила раскладушку 2720 c 4G-интернетом и WhatsApp

РБК14:25

Представлены пять бюджетных смартфонов Nokia

РЕН ТВ12:50

Nokia перевыпустила легендарную раскладушку

Известия15:46

Nokia воскресила легендарную раскладушку

Lenta.ru12:07

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Volgogradru05:55
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Первый муж Ларисы Удовиченко десять лет не выходил из дома

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По словам Шугаева, к весне будущего года системы будут полностью развернуты.
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Токио сделает Москве представление из-за открытия рыбзавода на Курилах

Токио готовит представление Москве из-за открытия рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, старт которому накануне дал Владимир Путин.
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Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США

Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
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«Ак Барс» обыграл «Йокерит» в матче КХЛ

Казанский "Ак Барс" одержал победу над финским "Йокеритом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 14:25
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Apple работает над технологией подэкранного сканера отпечатков пальцев.
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С начала года в Подмосковье гадюки покусали более 100 человек

Ugpressa.ru 12:14
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Восемь человек задержали после обыска в штабе Навального

Восемь человек задержали в штабе политика Алексея Навального, где проходит обыск, сообщает проект «ОВД-инфо».
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Армия и оружие

СМИ: новый бомбардировщик США В-21 «научат» сбивать истребители

Создаваемый для ВВС США перспективный стратегический бомбардировщик B-21 Raider, может получить способность бороться с вражескими истребителями, сообщает 5 сентября журнал Air Force Magazine.
REGNUM 14:23
Происшествия

На севере Петербурга нашли чемодан с убитой женщиной внутри

В Петербурге сотрудники полиции обнаружили чемодан, внутри которого находилось тело убитой женщины.
Российская газета 10:57
Происшествия

В Японии поезд сошёл с рельсов после столкновения с грузовиком

В японском городе Иокогама поезд сошёл с рельсов после столкновения с грузовиком.
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Армия и оружие

Мilitary Watch Magazin: советский МиГ-21 не хуже американского F-22

Советский истребитель МиГ-21 во многом не уступает современному американскому F-22 Raptor. Об этом сообщает издание Мilitary Watch Magazin.
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Honor официально представил вчера смартфон Honor 20S.
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Глава ВТБ призвал болельщиков «Динамо» запастись терпением

Болельщикам московского "Динамо", которое в последние годы показывает слабые спортивные результаты, стоит запастись терпением: быстрых изменений к лучшему не будет, считает глава ВТБ Андрей Костин.
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Украина обвинила Россию в подготовке вторжения

Спикер главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий обвинил Россию в подготовке ко вторжению на Украину.
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ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы

Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.
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Дима Билан объяснил нежелание возвращаться в проект «Голос»

Российский поп-исполнитель Дима Билан объяснил, почему не собирается возвращаться в судейское кресло проекта "Голос" после пяти сезонов.
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Lexus назвала российские цены на обновленный внедорожник Lexus GX

Российские дилеры Lexus начали прием заказов на обновленный внедорожник Lexus GS 2020 модельного года.
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Новичок ЦСКА Лукас Сантос прогулялся по Красной Площади

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Малайзия не доверяет обвинениям в причастности России к крушению MH17

Малайзия сомневается, что существуют достаточные основания, чтобы обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
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Политика

Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей

Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
РИА Новости вчера в 14:37
Гаджеты

В смартфонах с Android нашли уязвимость для фишинговых sms-атак

По данным Check Point, уязвимости могли быть подвержены все смартфоны на Android, в том числе Huawei, LG, Sony.
Ведомости вчера в 22:25
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли до $530,5 млрд

Международные резервы России на 30 августа 2019 года составили $530,5 млрд, что на $2,8 млрд (на 0,5%) выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
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