Гаджеты
РБКNokia перевыпустила раскладушку 2720 c 4G-интернетом и WhatsApp
На внешней стороне раскладушки установлен 1,3-дюймовый экран, на котором может отображаться имя контакта звонящего. Модель оснащена 4G-доступом в интернет, картами, ассистентом Google, доступом к социальной сети Facebook, видеохостингу YouTube и мессенджеру WhatsApp.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 15:10, Вашингтон
Происшествия
В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live»
Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.
РБК 12:59
Политика
На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne
Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
REGNUM 08:02
Шоу-бизнес
Как Анастасия Ивлеева вышла замуж за Элджея
Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и музыкант Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, узаконили свои отношения.
Газета.Ru 14:56
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК 08:05
Гаджеты
В смартфонах с Android нашли уязвимость для фишинговых sms-атак
По данным Check Point, уязвимости могли быть подвержены все смартфоны на Android, в том числе Huawei, LG, Sony.
Ведомости вчера в 22:25
Экономика
Индия предоставит России кредит на развитие Дальнего Востока
Речь идет об 1 млрд долларов Индия решила предоставить РФ кредит в размере 1 млрд долларов, деньги направят на развитие регионов Дальнего Востока.
Аргументы и Факты 06:15
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии
Минобороны РФ опровергло данные о гибели российских военных в Сирии.
Известия 10:46
Экономика
Производители удобрений пожаловались в ФАС на рост цен
Производители удобрений пожаловались в ФАС на рост цен Производители удобрений, в собственности у которых — более 20 тыс. железнодорожных вагонов, вновь подняли тему высоких цен на цельнокатаные колеса (ЦКК).
Коммерсантъ 13:32
Общество
Правительство нашло деньги для закупки импортных лекарств для детей
Глава правительства признал, что ряд лекарств, необходимых для детей, которые страдают от хронических заболеваний с болевыми и судорожными симптомами, в России не производятся.
РБК 07:54
Музыка
«Любэ» впервые на концерте исполнила новую песню о Петербурге
В четверг, 5 сентября, на Дне промышленника группа «Любэ» впервые на сцене под аплодисменты сотен людей, до отказа забивших зал Ледового дворца, исполнила свою песню про Петербург, сообщает корреспондент 78.ru.
78.ru 13:18
Политика
Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о терактах 11 сентября
Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.
РИА Новости 13:27
Армия и оружие
США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик
На авиабазе Фэрфорд в Великобритании 5 сентября приземлился американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты.
RT на русском 15:02
Футбол
Бразильский футболист Жонатас перейдет в московское «Динамо»
Бразильский нападающий Жонатас достиг договоренности с московским «Динамо».
Вечерняя Москва 10:25
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Происшествия
В ДТП в Ивановской области пострадали 10 человек
В ДТП в Ивановской области пострадали 10 человек. Об этом сообщает региональное отделение МВД, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:32
Финансы
Биржи США растут на снижении опасений за мировую экономику
Основные американские фондовые индексы растут в среду после публикации статистики из Китая, которая ослабила опасения инвесторов за перспективы мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ вчера в 10:05
Авто
Lexus назвал российские цены на обновленный внедорожник Lexus GX
Российские дилеры Lexus начали прием заказов на обновленный внедорожник Lexus GS 2020 модельного года.
Автоновости дня 13:21
Космос
Любитель астрономии рассмотрел на Луне советский корабль
Любитель астрономии с Аляски, США, Стефен Петерсон, сфотографировал на молодом серпе Луны странную яркую точку.
Комсомольская правда вчера в 13:50
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости 11:52
Происшествия
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
РИА Новости 08:37
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Политика
Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ
Фонд американской программы по военно-политическому сдерживанию России потерял 800 млн долларов.
Российская газета 14:47
Автоспорт
Квят раскритиковал дебют Албона за «Ред Булл»
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят сказал, что не понимает хвалебных отзывов о дебюте его экс-партнера по команде "Торо Россо" Александера Албона за "Ред Булл".
РИА Новости 12:04
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 06:57
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом между Россией и Украиной
Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 05:23
Политика
Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции
Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
РИА Новости 05:53
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47