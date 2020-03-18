Гаджеты
РЕН ТВNokia представила бюджетный смартфон
Презентацию в Лондоне провела компания HMD Global, выпускающая продукцию под известным брендом. Представлены смартфоны Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3, Nokia 1.3 и аппарат из линейки Originals - кнопочный Nokia 5310. Эксперты уверены, что Nokia 1.3 получит максимальный успех на рынке.
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HMD Global выпустил новый недорогой смартфон Nokia с 5,7-дюймовым дисплеем
Городской портал Новый Нижний18 марта в 02:49
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