Гаджеты

Газета.RuГазета.RuNokia представила новый «антикризисный» смартфон

Компания HMD Global провела презентацию своих новых продуктов под брендом Nokia, среди которых новый "антикризисный" смартфон Nokia 1.3, сообщается на сайте компании. Данная модель позиционируется как устройство начального класса.
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Премьера: Недорогой смартфон Nokia 5.3 получил огромный экран и аккумулятор на 4000 мАч

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Российская газетавчера в 16:23

Представлен смартфон Nokia 8.3 5G

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