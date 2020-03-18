Гаджеты

РЕН ТВРЕН ТВNokia представила бюджетный смартфон

Презентацию в Лондоне провела компания HMD Global, выпускающая продукцию под известным брендом. Представлены смартфоны Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3, Nokia 1.3 и аппарат из линейки Originals - кнопочный Nokia 5310. Эксперты уверены, что Nokia 1.3 получит максимальный успех на рынке.
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Представлен смартфон Nokia 8.3 5G

Megaobzor.com00:03

Бюджетный смартфон Nokia 5.3 может стать потенциальным хитом

Ридусвчера в 14:48

Nokia представила новый «антикризисный» смартфон

Газета.Ruвчера в 20:32

Nokia представила бюджетный ретро-телефон в Лондоне

Народные новостивчера в 19:22

Nokia представила новый антикризисный смартфон. Чем он хорош?

Российская газетавчера в 16:23

Nokia представила бюджетный смартфон

РЕН ТВвчера в 20:36

HMD Global выпустил новый недорогой смартфон Nokia с 5,7-дюймовым дисплеем

Городской портал Новый Нижний18 марта в 02:49
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Происшествия

Жительница Приамурья пойдет под суд за фейк о коронавирусе

"Проводятся мероприятия по установлению лиц, распространивших заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений, и привлечения их к ответственности по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ", - сообщает пресс-служба УМВД по Приамурью.
Российская газета 18 марта в 20:42
Политика

Киевский журналист признал, что Крым навсегда потерян для Украины

Переехавший из Крыма в Киев журналист немецкой радиостанции Mitteldeutscher Rundfunk Денис Трубецкой признал, что полуостров окончательно потерян для Украины.
ФАН вчера в 17:28
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В Китае проведены испытания эффективного лекарства от коронавируса

По словам чиновника, в городах Ухань и Шэньчжэн проведены клинические испытания препарата с участием 340 пациентов.
Известия Мордовии вчера в 02:33
Шоу-бизнес

Милош Бикович считает секс без любви «грехом»

Сербский актер Милош Бикович откровенно рассказал о своем отношении к сексу.
Актуальные Новости 18 марта в 13:11
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Происшествия

В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство

В Лондоне шесть человек разбили витрину магазина, чтобы украсть алкогольные напитки, сообщает Daily Mail.
РИА Новости вчера в 17:06
Общество

В России утвердили новые правила оформления больничных

С 20 марта на территории России начнут действовать новые правила оформления больничных листов.
Газета.Ru вчера в 00:15
Экономика

Малый и средний бизнес получат отсрочку на выплату страховых взносов

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о решении правительства ввести мораторий на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса.
Газета.Ru вчера в 08:11
Гаджеты

Sony презентовала PlayStation 5

Новая игровая консоль Sony PlayStation 5 обзаведется улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущей приставкой.
Gazeta.SPb вчера в 17:21
Общество

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Шоу-бизнес

Надежда Михалкова впервые прокомментировала развод с Резо Гигинеишвили

В 2009 году Надежда Михалкова вышла замуж за режиссера Резо Гигинеишвили.
Вокруг ТВ вчера в 15:24
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru вчера в 04:20
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС 18 марта в 17:03
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Политика

На Украине заявили о вероятной гибели страны

"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
РИА Новости вчера в 21:04
Общество

Россиянам рекомендовано покинуть Таиланд

Дипломаты обращают внимание, что с 18 по 31 марта в стране приостанавливается работа большинства увеселительных заведений: баров, театров, массажных салонов, спа и фитнес-залов в Бангкоке и соседних провинциях.
ТурДом вчера в 06:24
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 147

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось с 114 до 147 за последние сутки.
Москва 24 18 марта в 07:30
Происшествия

В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды

В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
РБК вчера в 16:00
Политика

Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Газета.Ru 18 марта в 09:32
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 20:34
Энергетика

Цена российской нефти упала до $19

Падение курса российской денежной единицы продолжилось вместе со снижением цен на нефть, эти значения бьют многолетние рекорды: 18 марта стоимость барреля эталонной марки Brent впервые с 2003 года опускалась до $25, а курс рубля упал ниже 80 за доллар впервые с февраля 2016 года.
Ruposters.ru вчера в 10:29
Спорт

Олимпийский огонь доставлен из Греции в Японию

Специальный лайнер с огнем на борту приземлился на военной базе Мацусима.
Эхо Москвы вчера в 22:11
Общество

Ивлеева подержала во рту бычий пенис

Ивлеева была неприятно удивлена необходимостью помещать в рот бычий пенис и хотела отказаться, однако в итоге была вынуждена сделать это.
Lenta.ru вчера в 23:01
Шоу-бизнес

Актриса Волкова выступила с обращением из-за смерти Эдуарда Лимонова

Актриса Екатерина Волкова прокомментировала смерть писателя Эдуарда Лимонова.
КМВ Новости 18 марта в 05:34
Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Мой Брянск 18 марта в 13:52
Авто

Появится новый документ на автомобили в РФ

Новый ГОСТ изменил состав сопроводительных документов на автомобили в России. Нововведения вступят в силу с 31 марта.
Новые автомобили вчера в 01:10
Космос

Ученые смоделировали взрыв сверхгиганта Бетельгейзе

Территория новостей 17 марта в 02:00
Здоровье

ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса

ВОЗ дает рекомендацию не употреблять ибупрофен и содержащие его лекарства при коронавирусе. Это может ухудшить состояние больных.
ToDay News Ufa 17 марта в 10:02
Энергетика

Нефть на торгах продолжает дорожать

Майские фьючерсы марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3,44% и на 07:30 утра по московскому времени составили 29,45 доллара за баррель.
BFM.ru 00:43
Здоровье

Эксперт предрек возникновение более опасных вирусных пандемий

Специалисты предупреждают уже давно, что, так как человечество захватывает новые ареалы, а в этих ареалах обитают животные, а в этих животных обитают вирусы и бактерии и прочее, которые прекрасно умеют переходить в людскую популяцию, мы с чем-то с таким столкнемся.
РИА Новости вчера в 22:14
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