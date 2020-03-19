Гаджеты

Газета.RuГазета.RuNokia представила новый «антикризисный» смартфон

Компания HMD Global провела презентацию своих новых продуктов под брендом Nokia, среди которых новый "антикризисный" смартфон Nokia 1.3, сообщается на сайте компании. Данная модель позиционируется как устройство начального класса.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Nokia представила бюджетный смартфон

РЕН ТВ20:36

Nokia представила новый «антикризисный» смартфон

Газета.Ru20:32

Nokia представила новый антикризисный смартфон. Чем он хорош?

Российская газета16:23

Nokia представила бюджетный ретро-телефон в Лондоне

Народные новости19:22

HMD Global представила бюджетные смартфоны Nokia

Megaobzor.com20:38

Бюджетный смартфон Nokia 5.3 может стать потенциальным хитом

Ридус14:48

HMD Global представила 4G-смартфон Nokia C2

ITZine.ru17 марта в 00:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 21:51, Ашберн

Комментарии

Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 16:07
Происшествия

В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды

В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
РБК 16:00
Общество

Случаи заражения коронавирусом выявили за сутки в 23 регионах России

В России за сутки выявили более 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, диагнозы поставлены в 23 российских регионах.
RT на русском 09:17
Экономика

ВТБ зафиксировал 30% рост объема покупок авиабилетов за последнюю неделю

Траты на доставку еды увеличились на 10%. При этом ажиотажа в продуктовых магазинах за неделю, с 10 по 16 марта, в ВТБ не зафиксировали.
РБК 10:00
Автоспорт

В Монако отменен этап чемпионата мира «Формулы-1»

Ранее Гран-при Нидерландов, Испании и Монако были из-за коронавируса перенесены «на неопределенный срок».
Эхо Москвы 19:12
Общество

В Ухане впервые не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом

Отмечается, что восемь новых жертв скончались в течение последних суток в провинции Хубэй, при этом в Ухане не зафиксировано новых случаев заражения инфекцией.
Аргументы и Факты вчера в 22:20
Общество

Все школьники уйдут на каникулы с 23 марта до 12 апреля

Дистанционное обучение будет организовано в период с 23 марта по 12 апреля, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Weacom.ru вчера в 06:31
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru 09:14
Происшествия

Южносахалинец сжег автомобиль своего неприятеля

Испытывая чувство сильной личной неприязни к заявителю, южносахалинец решил сжечь его автомобиль.
АСТВ 21:42
Политика

Племянник Путина собрался в политику

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
Lenta.ru 20:18
Общество

Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:33
Здоровье

В России расшифровали полный геном коронавируса

Газета.Ru 10:03
Технологии

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 20:34
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая рассказала об иллюзорности своей жизни

Да, действительно, со стороны может показаться, что жизнь у нее просто прекрасна, тем не менее, знаменитость опровергает этот факт, заявляя, что все то, что публикуются в социальных сетях наподобие Instagram, если можно так сказать, достоверно настоящим не является.
Bimru.ru 08:04
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня вчера в 08:24
Кино

Wink выпускает первые три фильма в эксклюзивном переводе Кураж-Бамбей

Цифровой видеосервис Wink от компании «Ростелеком» в марте выпускает для своих клиентов первые три фильма в эксклюзивном переводе Кураж-Бамбей.
Регион online 17 марта в 08:14
Общество

Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса

Строгий карантин в Италии может быть продлен до лета. А уже с завтрашнего дня в супермаркеты Аппенин будут пускать по одному человеку.
Вести.Ru 14:40
Хоккей

«Ак Барс» призвал отменить плей-офф КХЛ

Хоккейный клуб «Ак Барс» призвал отметить плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Vprognoze.ru вчера в 10:55
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Экономика

Крупнейшей экономике Европы предсказали крах

Крупнейшей экономике Европы — немецкой — по итогам 2020 года предсказали крах.
Lenta.ru 13:41
Общество

Из Черногории вывезли более 550 российских туристов

Россия эвакуировала из Черногории двумя рейсами «Победы» и одним рейсом S7 более 550 туристов, сообщили в посольстве России.
Коммерсантъ 18:56
Политика

Трамп отменит июньскую встречу с лидерами G7 из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров Группы семи (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции.
ТАСС 19:55
Авто

Geely назвала рублевые цены на кроссовер Geely Coolray

Компания Geely назвала российские цены на новый компактный кроссовер Geely Coolray.
Тарантас Ньюс вчера в 07:17
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
РИА Новости вчера в 12:49
Волейбол

Игрок казанского «Зенита» Нгапет заразился коронавирусом

Как стало известно «БИЗНЕС Online», первым заразившимся коронавирусом жителем Казани стал французский доигровщик «Зенита» Эрвин Нгапет.
Спорт БИЗНЕС Online 13:55
Финансы

Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть

России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".
Интерфакс 14:37
Футбол

Форвард «Реала» извинился за нарушение карантина

Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович принес извинения за нарушения карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, передает Sport24.
Газета.Ru 21:35
Экономика

В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса

Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
REGNUM 04:20
Общество

В Абакане из-за коронавируса ввели режим ЧС

Абакан, 18 марта 2020, 07:08 — REGNUM В столице Хакасии Абакане в связи с угрозой распространения коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации.
REGNUM вчера в 00:08
Энергетика

Цены на нефть марки Brent выросли на 16%

Мировые цены на нефть растут после вчерашнего обвала, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 15:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное