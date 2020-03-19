Компания HMD Global провела презентацию своих новых продуктов под брендом Nokia, среди которых новый "антикризисный" смартфон Nokia 1.3, сообщается на сайте компании. Данная модель позиционируется как устройство начального класса.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

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Шоу-бизнес Юлия Высоцкая рассказала об иллюзорности своей жизни Да, действительно, со стороны может показаться, что жизнь у нее просто прекрасна, тем не менее, знаменитость опровергает этот факт, заявляя, что все то, что публикуются в социальных сетях наподобие Instagram, если можно так сказать, достоверно настоящим не является.

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Политика Трамп отменит июньскую встречу с лидерами G7 из-за коронавируса Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров Группы семи (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции.

Финансы Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".

Экономика В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.