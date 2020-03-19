Гаджеты
Газета.RuNokia представила новый «антикризисный» смартфон
Компания HMD Global провела презентацию своих новых продуктов под брендом Nokia, среди которых новый "антикризисный" смартфон Nokia 1.3, сообщается на сайте компании. Данная модель позиционируется как устройство начального класса.
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Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
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В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды
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Ранее Гран-при Нидерландов, Испании и Монако были из-за коронавируса перенесены «на неопределенный срок».
Общество
В Ухане впервые не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом
Отмечается, что восемь новых жертв скончались в течение последних суток в провинции Хубэй, при этом в Ухане не зафиксировано новых случаев заражения инфекцией.
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Все школьники уйдут на каникулы с 23 марта до 12 апреля
Дистанционное обучение будет организовано в период с 23 марта по 12 апреля, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
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Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
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Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом
Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
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В России расшифровали полный геном коронавируса
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В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
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Юлия Высоцкая рассказала об иллюзорности своей жизни
Да, действительно, со стороны может показаться, что жизнь у нее просто прекрасна, тем не менее, знаменитость опровергает этот факт, заявляя, что все то, что публикуются в социальных сетях наподобие Instagram, если можно так сказать, достоверно настоящим не является.
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Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
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Wink выпускает первые три фильма в эксклюзивном переводе Кураж-Бамбей
Цифровой видеосервис Wink от компании «Ростелеком» в марте выпускает для своих клиентов первые три фильма в эксклюзивном переводе Кураж-Бамбей.
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Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса
Строгий карантин в Италии может быть продлен до лета. А уже с завтрашнего дня в супермаркеты Аппенин будут пускать по одному человеку.
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«Ак Барс» призвал отменить плей-офф КХЛ
Хоккейный клуб «Ак Барс» призвал отметить плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
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Крупнейшей экономике Европы предсказали крах
Крупнейшей экономике Европы — немецкой — по итогам 2020 года предсказали крах.
Общество
Из Черногории вывезли более 550 российских туристов
Россия эвакуировала из Черногории двумя рейсами «Победы» и одним рейсом S7 более 550 туристов, сообщили в посольстве России.
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Трамп отменит июньскую встречу с лидерами G7 из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров Группы семи (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции.
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Компания Geely назвала российские цены на новый компактный кроссовер Geely Coolray.
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
Волейбол
Игрок казанского «Зенита» Нгапет заразился коронавирусом
Как стало известно «БИЗНЕС Online», первым заразившимся коронавирусом жителем Казани стал французский доигровщик «Зенита» Эрвин Нгапет.
Финансы
Силуанов оценил запас прочности бюджета при нынешних ценах на нефть
России при нынешних ценах на нефть хватит запаса прочности минимум на шесть лет для выполнения всех обязательств, в том числе социальных, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вести".
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Форвард «Реала» извинился за нарушение карантина
Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович принес извинения за нарушения карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, передает Sport24.
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В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса
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Общество
В Абакане из-за коронавируса ввели режим ЧС
Абакан, 18 марта 2020, 07:08 — REGNUM В столице Хакасии Абакане в связи с угрозой распространения коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации.
Энергетика
Цены на нефть марки Brent выросли на 16%
Мировые цены на нефть растут после вчерашнего обвала, свидетельствуют данные торгов.