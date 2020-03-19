Компания HMD Global провела презентацию своих новых продуктов под брендом Nokia, среди которых новый "антикризисный" смартфон Nokia 1.3, сообщается на сайте компании. Данная модель позиционируется как устройство начального класса.

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Политика Племянник Путина собрался в политику Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».

Общество В Абакане из-за коронавируса ввели режим ЧС Абакан, 18 марта 2020, 07:08 — REGNUM В столице Хакасии Абакане в связи с угрозой распространения коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации.

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Энергетика Эксперт оценил увеличение цены на нефть марки Brent до $29 Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT ускорение темпов роста мировых цен на нефть.

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Здоровье На Украине выявили два новых случая заражения коронавирусом Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждены на Украине - на этот раз в Днепропетровской области, сообщил глава областной администрации Александр Бондаренко.