Гаджеты
Российская газетаNokia представила новый антикризисный смартфон. Чем он хорош?
Компания HMD Global провела презентацию своих новых продуктов под брендом Nokia. Было представлено три модели смартфонов - Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3 и Nokia 1.3, а также новый кнопочный телефон Nokia 5310 из линейки Originals. Наиболее интересным представителем обновленной линейки выглядит Nokia 1.3.
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Политика
Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
Здоровье
Ученые оценили эффективность карантина в борьбе с коронавирусом
Эпидемиологи из Имперского колледжа в Лондоне оценили эффективность различных стратегий сдерживания нового коронавируса, исследование опубликовано на сайте организации.
Армия и оружие
Армия в Германии готовится к оказанию помощи в борьбе с коронавирусом
Берлин, 19 марта 2020, 17:44 — REGNUM Необходимую помощь в борьбе с коронавирусом выразил готовность оказать бундесвер в Германии.
Энергетика
У властей Техаса просят снизить добычу нефти из-за обвала цен — WSJ
Несколько американских нефтяных компаний предложили властям штата Техас снизить добычу углеводородного сырья из-за обвала цен, пишет The Wall Street Journal.
Политика
Трамп отменит июньскую встречу с лидерами G7 из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров Группы семи (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции.
Политика
The National Interest (США): почему опасно делать из России государство-изгой (The National Interest)
Как писал американский дипломат Джордж Кеннан (George Kennan) в своей книге «Россия и Запад», с точки зрения Советского Союза, его стратегическая задача в Рапалло заключалась в том, чтобы отделить Германию от западных союзников и подписать с ней отдельное дипломатическое соглашение.
Происшествия
В Москве женщина обманула банк на миллиард рублей
Жительница Подмосковья обманула один из столичных банков на миллиард рублей.
Наука
Над Южным полюсом озоновая дыра закрывается медленнее из-за фреонов
Над Южным полюсом озоновая дыра закрывается медленнее из-за фреонов. Об этом сообщает издание Evo-rus.com.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Футбол
Ари заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказили
Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свои последние высказывания о состоянии дел с числом инфицированных коронавирусом на территории России.
Общество
В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
Политика
МВД Украины допустило введение режима чрезвычайного положения в стране
Режим чрезвычайного положения может быть введен на территории Украины в ближайшие дни, заявил советник министра внутренних дел страны Иван Варченко.
Энергетика
Российская нефть упала ниже 19 долларов за баррель
Цена российской нефтяной смеси Urals 18 марта составила 18,64 долларов за баррель, что соответствует ценам 2002 года.
Здоровье
В Китае проведены испытания эффективного лекарства от коронавируса
По словам чиновника, в городах Ухань и Шэньчжэн проведены клинические испытания препарата с участием 340 пациентов.
Общество
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом
У князя Монако Альбера II подтверждено заражение коронавирусом, сообщает Business Insider со ссылкой на сообщение княжеского дворца.
Футбол
«Спартак» закрыл билетные кассы до 10 апреля
Билетный кассы «Открытие Арены» не будут работать с 20 марта по 10 апреля, сообщает официальный Twitter «Спартака».
Финансы
Банк России начинает продажу валюты из ФНБ
Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Политика
Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом
На брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который позволит увеличить выпуск масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, сообщает Reuters.
Армия и оружие
Подлодки Северного флота готовятся к испытаниям гиперзвукового оружия
Общество
«Есть возможность делать то, что откладывали долгое время». Как французы живут в изоляции?
Профессиональный парижский гид-переводчик Дмитрий Мисуркин говорит, что «машин мало, пешеходов мало, все разъехались», но видит в ситуации и полезное — «есть возможность заняться домашними делами, разобрать чуланчик, что называется».
Здоровье
Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина
В Роспотребнадзоре призвали россиян, которые вернулись из-за границы или общались с заболевшими коронавирусом людьми, самоизолироваться и соблюдать карантин.
Космос
Новые телескопы могут обнаружить «фотонное кольцо» чёрной дыры
Гравитация чёрной дыры настолько интенсивна, что некоторые частицы света – фотоны – могут пройти вокруг неё несколько раз до того, как их увидят телескопы.
Наука
Аэрозольные частицы оказались источниками муравьиной кислоты в атмосфере
Оказалось, что со временем, за счет взаимодействия с активными соединениями кислорода, в частицах происходят химические реакции, и они могут становиться источником муравьиной кислоты.
Музыка
Конкурс «Евровидение» отменили из-за коронавируса
Музыкальный конкурс «Евровидение», который должен был пройти в Роттердаме, впервые в истории был отменен.
Игры
Авторы The Messenger анонсировали ретро-приквел, Sea of Stars
Канадская студия Sabotage в августе 2018 года выпустила метроидванию The Messenger, приключенческий ретро-платформер с головокружительными трюками, путешествиями во времени, массой сюрпризов и секретов.
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Игры
Watch Dogs и The Stanley Parable уже раздают в Epic Games Store
В течение недели можно забрать крайне необычную адвенчуру The Stanley Parable, где решения игрока влияют на всё, и скандальную Watch Dogs.
Общество
Особое мнение: Виктор Шендерович
В.Шендерович: Как только Владимир Владимирович сказал, что оснований для паники нет – немедленно все сели и поехали в Ашан В. Шендерович― Я на самоограничении.