Гаджеты

Российская газетаРоссийская газетаNokia представила новый антикризисный смартфон. Чем он хорош?

Компания HMD Global провела презентацию своих новых продуктов под брендом Nokia. Было представлено три модели смартфонов - Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3 и Nokia 1.3, а также новый кнопочный телефон Nokia 5310 из линейки Originals. Наиболее интересным представителем обновленной линейки выглядит Nokia 1.3.
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Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

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