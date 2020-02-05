Компания HMD Global провела презентацию своих новых продуктов под брендом Nokia. Было представлено три модели смартфонов - Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3 и Nokia 1.3, а также новый кнопочный телефон Nokia 5310 из линейки Originals. Наиболее интересным представителем обновленной линейки выглядит Nokia 1.3.

Nokia представила новый антикризисный смартфон. Чем он хорош?

Политика Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.

Здоровье Ученые оценили эффективность карантина в борьбе с коронавирусом Эпидемиологи из Имперского колледжа в Лондоне оценили эффективность различных стратегий сдерживания нового коронавируса, исследование опубликовано на сайте организации.

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Происшествия Первая пациентка с коронавирусом умерла в России 1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.

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Финансы Банк России начинает продажу валюты из ФНБ Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

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Здоровье Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина В Роспотребнадзоре призвали россиян, которые вернулись из-за границы или общались с заболевшими коронавирусом людьми, самоизолироваться и соблюдать карантин.

Космос Новые телескопы могут обнаружить «фотонное кольцо» чёрной дыры Гравитация чёрной дыры настолько интенсивна, что некоторые частицы света – фотоны – могут пройти вокруг неё несколько раз до того, как их увидят телескопы.

Наука Аэрозольные частицы оказались источниками муравьиной кислоты в атмосфере Оказалось, что со временем, за счет взаимодействия с активными соединениями кислорода, в частицах происходят химические реакции, и они могут становиться источником муравьиной кислоты.

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