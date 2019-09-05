Гаджеты
ТАССNokia представила «раскладушку» 2720 Flip
Компания Nokia анонсировала выпуск телефона-раскладушки модели Nokia 2720 Flip. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте компании HMD Global, которая владеет правами на бренд Nokia. Телефон показали на международной выставке электроники IFA в Берлине.
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 21:18, Вашингтон
Политика
Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ранее предлагал американскому коллеге Дональду Трампу купить российский ударный гиперзвуковой комплекс.
Известия 06:31
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС 03 сентября в 21:08
Политика
МЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина
Комментируя высказывание Мутко по поводу неэффективной работы главы МЭР по помощи тулунским предпринимателям, в министерстве заявили: "Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок".
REGNUM 20:22
Общество
Отмену школьных экзаменов поддерживают лишь 28% россиян
Большинство россиян высказалось против отмены школьных экзаменов (58%), выяснили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Российская газета 07:59
Авто
Стали известны цены на Lada Granta Drive Active
Дилеры «АвтоВАЗа» начали прием заказов на «драйверскую» модификацию седана LADA Granta – версию Drive Active.
Автоновости дня 05:11
Экономика
Министр Мантуров раскрыл причину падения продаж автомобилей в России
Продажи новых автомобилей в России упали из-за снижения доходов граждан. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
URA.Ru 19:04
Общество
Жителей Приморья предупредили о приближении тайфуна «Линлин»
Тропический шторм «Линлин», движущийся от Филиппинских островов в северном и северо-западном направлении, может принести ливневые дожди в Приморье.
Профиль 03 сентября в 05:38
Авто
За две недели до премьеры Hyundai полностью раскрыл новый хэтч HB20
Тизер хэтчбека HB20 следующей генерации Hyundai опубликовал на этой неделе, и заодно раскрыл дату официальной премьеры – 16 сентября.
FormaCar 04:50
Происшествия
В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами
В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот».
REGNUM 08:32
Политика
Посольство России осудило арест Коршунова по запросу США
Сотрудники посольства России в США посетили госдепартамент в связи с арестом в Италии по запросу Вашингтона россиянина Александра Коршунова.
РИА Новости 16:53
Транспорт
Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели
Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM 06:35
Политика
Собчак в Киеве рассказала, чей Крым
По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News 01:15
Наука
Генетики выяснили происхождение жителей Южной Азии
Генетики выяснили происхождение представителей древней Индской цивилизации, а также современных жителей Южной Азии, говорится в Science.
N+1 14:11
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Проблему обнаружили в порту в Сирии, так как при переходе в Средиземное море батареи не использовались. Когда это выяснилось, не уточняется.
Lenta.ru 08:45
Финансы
Нацбанк Украины снизил учётную ставку
«Правление Нацбанка Украины приняло решение понизить учётную ставку до 16,5%», — указывается в заявлении.
RT на русском 07:12
Политика
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»
Ранее в среду Путин встретил Моди на причале острова Русский, лидеры тепло поприветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями и на катере "Ураган" направились к судоверфи.
РИА Новости вчера в 01:03
Политика
Польский журналист обвинил Варшаву в разрушении самосознания России
"Варшава методично пытается нанести удар по историко-международному самосознанию современной России и, хотя не добивается на этом поприще заметных успехов, предстает в образе последовательного и не признающего никаких правил врага российской государственности", - отметил Пискорский.
РЕН ТВ 21:12
Происшествия
Обыски в штабе Навального и ФБК завершились
Ведомости 18:24
Энергетика
Запасы нефти в США снизились почти на 5 миллионов баррелей
Запасы нефти в США за неделю сократились на 4,77 миллиона баррелей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство энергетики страны.
Российская газета 21:06
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 31 летательный аппарат вёл разведку возле российских границ.
RT на русском 21:08
Происшествия
В Минобороны сообщили о крушении вертолета Ми-8 в Саратовской области
В сеть попало видео последствий крушения военного вертолета Ми-8, который потерпел крушение при взлете с тренировочной площадки в Саратовской области.
Газета.Ru 12:49
Политика
Эрдоган пригрозил открыть двери для беженцев в Европу
Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил открыть западные границы страны для сирийских беженцев, если Запад не поддержит его в вопросе создания зоны безопасности в Сирии.
Накануне.Ru 08:01
Экономика
Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке
"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.
Газета.Ru 06:48
Технологии
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
Smolnarod.ru 09:14
Экономика
В ЦБ назвали утечки данных из банков «каплей в море»
Обзвон идет коврово, там абсолютно неважно, кто попался на удочку, потому что никто не знает, какой остаток на счете у человека.
ТАСС 10:30
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37