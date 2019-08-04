Гаджеты
ТАССNokia представила «раскладушку» 2720 Flip
Компания Nokia анонсировала выпуск телефона-раскладушки модели Nokia 2720 Flip. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте компании HMD Global, которая владеет правами на бренд Nokia. Телефон показали на международной выставке электроники IFA в Берлине.
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 00:20, Вашингтон
Экономика
Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2%
Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.
Ведомости вчера в 03:38
Экономика
«Почта России» построит два логистических центра на Дальнем Востоке
Два новых логистических почтовых центра "Почты России" будут открыты во Владивостоке и Хабаровске.
ТАСС вчера в 15:59
Политика
Собчак в Киеве рассказала, чей Крым
По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News вчера в 01:15
Общество
Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины
Известия вчера в 00:51
Политика
Журналист назвал Польшу врагом российской государственности
Мероприятия, организованные в Польше к 80-летию начала Второй мировой войны, свидетельствуют о том, что Варшава пытается разрушить историко-международное самосознание современной России и является врагом ее государственности.
РИА Новости вчера в 20:51
Политика
Путин намерен принять участие в едином дне голосования
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин намерен принять участие в едином дне голосования 8 сентября.
RT на русском вчера в 23:28
Авто
Продажи автомобилей Haval в России выросли в 5 раз
SpeedMe вчера в 04:11
Политика
Россия считает представление японской стороны по Курилам неприемлемым
Россия считает представление японской стороны в связи с открытием нового рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан неприемлемым.
ТАСС 00:00
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Происшествия
Прокатчик автомобилей объяснил иск к ФБК Навального на ₽1 млрд
Гендиректор компании «Флай Авто» (занимается предоставлением автомобилей в аренду) Дмитрий Леухин объяснил РБК, с чем связана подача иска против Фонда борьбы с коррупцией на 1 млрд руб.
РБК вчера в 15:13
Политика
МЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина
Комментируя высказывание Мутко по поводу неэффективной работы главы МЭР по помощи тулунским предпринимателям, в министерстве заявили: "Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок".
REGNUM вчера в 20:22
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Общество
Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года
Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 30 человек
Власти Багамских островов установили, что не менее 30 человек погибли на архипелаге из-за урагана "Дориан".
ТАСС вчера в 20:53
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Кино
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии
Минобороны опровергло сообщения в СМИ о гибели российских военнослужащих в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.
РИА Новости вчера в 10:35
Авто
Mercedes обозначил даты выхода нового семиместного GLB
Известны даты поступления семиместного кроссовера GLB от Mercedes на российский авторынок.
Car.ru вчера в 23:07
Футбол
Месси может покинуть «Барселону» после каждого сезона
Чемпионат вчера в 17:00
Общество
Жителей Приморья предупредили о приближении тайфуна «Линлин»
Тропический шторм «Линлин», движущийся от Филиппинских островов в северном и северо-западном направлении, может принести ливневые дожди в Приморье.
Профиль 03 сентября в 05:38
Общество
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 00:03
Футбол
Футболист Сычев рассказал о попытке ограбления в Марселе
Бывший нападающий "Локомотива" и сборной России по футболу Дмитрий Сычев рассказал о том, как чуть не стал жертвой ограбления во Франции.
РЕН ТВ вчера в 21:33
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Общество
Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент
С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
REGNUM вчера в 20:47
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК вчера в 08:05
Политика
Глава Минприроды анонсировал реорганизацию Росгидромета
Росгидромет ждет серьезная реорганизация, заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Известия» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Коммерсантъ вчера в 22:16
Общество
Онкобольной сочинец отказался от квартиры, выделенной мэром
Вести.Ru вчера в 09:20
Авто
Toyota вложит в завод в Петербурге 20 млрд рублей
Японская корпорация Toyota Motor вложит 20 млрд рублей в завод в Петербурге, заявил в четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума, передаёт iz.ru.
78.ru вчера в 07:21
Гаджеты
Sony выпустила компактный флагман Sony Xperia 5
Astera вчера в 14:31