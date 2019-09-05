Гаджеты
ТАССNokia представила «раскладушку» 2720 Flip
Компания Nokia анонсировала выпуск телефона-раскладушки модели Nokia 2720 Flip. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте компании HMD Global, которая владеет правами на бренд Nokia. Телефон показали на международной выставке электроники IFA в Берлине.
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5 сигналов женского организма, которые нельзя игнорировать
Постоянная, приходящая волнами, боль в животе может стать симптомом воспалительных процессов «женских органов» или варикозного расширения глубоких тазовых вен.
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"Существует абсолютно реальная угроза для сил США, которые развернуты в космосе, а вместе с тем и абсолютно реальная угроза для наших коммерческих и военных интересов, которые зависят от космоса и неразрывно с ним связаны", - добавил Данфорд.
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Собчак в Киеве рассказала, чей Крым
По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
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Посольство потребовало от США отозвать экстрадицию топ-менеджера ОДК
Посольство России в США потребовало от американского Госдепартамента отозвать экстрадицию задержанного в Италии россиянина.
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Экономика
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Продажи новых автомобилей в России упали из-за снижения доходов граждан. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
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Reuters оценил потери мировой экономики от торговой войны США и Китая
Неопределенность торговой политики, которая вызвана торговой войной между США и Китаем, к началу следующего года может привести к тому, что мировая экономика потеряет порядка $850 млрд, сообщает Reuters.
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Пресс-служба СНБО сообщает: "Во время встречи были обсуждены важные вопросы военно-политического сотрудничества Украины с США, возможности расширения комплексной поддержки Украины в сферах безопасности и обороны".
РЕН ТВ 13:20
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Премьер Малайзии не доверяет выводам ССГ о виновных в крушении MH17
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РИА Новости 05:57
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Коммерсантъ 15:42
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Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты 20:20
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
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РБК 22:18
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Красная звезда 17:30
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В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
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В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
РИА Новости 08:37
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Первый в истории выход двух женщин в космос может состояться осенью
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