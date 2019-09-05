Гаджеты
Российская газетаNokia выпустила необычный кнопочный телефон с WhatsApp
Компания HMD Global, которая впервые присутствует на берлинской выставке IFA, представила сразу пять новых устройств. Среди них - внезапно - всего два смартфона и три кнопочных аппарата. Смартфоны Nokia 7.2 и 6.2 нацелены на покупателей, которые не готовы тратить деньги на дорогие модели.
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Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии
Минобороны опровергло сообщения в СМИ о гибели российских военнослужащих в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.
РИА Новости 10:35
Культура
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал документальный фильм журналиста Юрия Дудя о теракте в Беслане.
Lenta.ru 11:23
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Энергетика
Проектирование «Дальневосточного СПГ» начнется в ближайшее время
Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новости 02:32
Интернет
Соцсеть Facebook запустила сервис для знакомств
Сервис получил название Facebook Dating.
Клопс 14:28
Здоровье
Челябинские предпенсионеры получат бесплатные лекарства от давления
Челябинская область запустила проект в рамках нацпроекта «Здравоохранение» для обеспечения пожилых земляков бесплатными лекарствами от давления и корректировки уровня холестерина в крови.
КП - Челябинск 06:08
Происшествия
В Японии поезд сошёл с рельсов после столкновения с грузовиком
В японском городе Иокогама поезд сошёл с рельсов после столкновения с грузовиком.
RT на русском вчера в 23:54
Хоккей
Панарин не исключил переезда в США после окончания карьеры
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» заявил, что хотел бы остаться в США после завершения игровой карьеры.
Спорт день за днем 12:40
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Армия и оружие
Минобороны сообщило о разведактивности у воздушных границ России
На этой неделе российские истребители 23 раза поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ России.
Российская газета 18:55
Политика
Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США
Посольство России в США выразило протест в связи с арестом директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова, которого ранее задержали в Италии по запросу американских властей.
Lenta.ru 17:35
Авто
Автоледи сравнила Toyota RAV4, Mazda CX-5 и Honda CR-V: Победителя тут нет, но «Равчик» явно проиграл
Honda CR-V во все времена казалась девушке «непобедимым чемпионом», и вот теперь, после серьезного рестайлинга, она сравнила «Сервант» с обновленными Toyota RAV4 и Mazda CX-5.
Версия.Инфо 02:28
Единоборства
Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов перед чемпионским боем
В Абу-Даби в преддверии турнира UFC 242 прошла официальная дуэль взглядов.
РБК 07:40
Политика
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском вчера в 10:36
Общество
Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
РИА Новости 15:51
Политика
Нижегородская область продолжит развивать сотрудничество с регионами Дальнего Востока
В свою очередь Глеб Никитин заявил о продолжении сотрудничества Нижегородской области с регионами Дальнего Востока, добавив, что уже заключены соглашения с 5 из 11 субъектов ДФО (Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Приморский и Хабаровский края, Сахалинская область).
ФедералПресс вчера в 11:30
Политика
Аксёнов посоветовал Зеленскому приехать в Крым
Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24» порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить полуостров и посмотреть, что там происходит, а также пообщаться с местными жителями.
RT на русском 17:12
Кино
«Маша и Медведь» отправились на острова
Мультфильм выйдет в прокате Великобритании и Ирландии Российский мультфильм «Маша и Медведь» выйдет в прокат в 89 кинотеатрах сети Vue Entertainment в Великобритании.
Коммерсантъ 18:50
Происшествия
Навальный сообщил об обысках в ФБК
Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что в офисе ФБК проходит обыск.
Интерфакс 13:07
Авто
Блогеры оценили новый Lada Xcode
Блогеры отметили, что концепт-кар получил множество интересных решений, которые понравились бы российским покупателям, пойди они в серийное производство.
SpeedMe 08:36
Здоровье
Гастроэнтеролог Алексей Головенко: есть супы можно, но не обязательно
Врач-гастроэнтеролог Алексей Головенко отметил в общении с журналистами, что в российской культуре питания уважение к супам является в большей мере данью традициям, чем реальной необходимостью, связанной с пользой для здоровья.
MedikForum.ru 13:19
Общество
Метеобюро Канады предупредило о приближении урагана «Дориан»
Ураган «Дориан» достигнет атлантического побережья Канады в субботу, 7 сентября, сообщает канадское Национальное метеобюро.
RT на русском 16:05
Здоровье
Названы несущие смертельную опасность бытовые предметы
Некоторые широко распространенные в быту предметы могут быть опасны для здоровья, провоцируя даже развитие смертельных заболеваний, утверждают эксперты.
Известия вчера в 20:43
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за тайфуна «Линлин»
В Приморском крае объявили штормовое предупреждение в связи с надвигающимся тайфуном «Линлин», который принесет сильные осадки 7–9 сентября.
Известия 05:13
Шоу-бизнес
Стало известно место проведения свадьбы Собчак и Богомолова
Недавно журналистам стало известно место проведения торжества.
OAnews 09:54
Общество
Россиян предупредили о заморозках и дожде со снегом
7 сентября в Бурятии будет до минус 3 градусов, на Камчатке и в Забайкальском крае – до минус 1. На Таймыре грядет дождь со снегом, а жителям центральных и южных районов Красноярского края 6 и 7 сентября стоит готовиться к заморозкам до минус 2 градусов.
Москва 24 02:22