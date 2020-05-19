Экономика
Smolnarod.ruВВП России рухнул почти на треть
Номинальный ВВП России в апреле оказался на 28% ниже аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ежемесячный отчет министерства финансов об исполнении федерального бюджета.
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с чего всё началось
Ведомство впервые предоставило официальную оценку экономической динамики в апреле, который на фоне пандемии коронавируса был объявлен нерабочим для всех граждан России.Компаниявчера в 04:35
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Экономика
Правительство подготовило план восстановления экономики
Власти планируют восстанавливать экономику России в три этапа, следует из подготовленного правительством плана.
News.ru вчера в 10:37
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Общество
Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани
Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации.
Политика Сегодня 18 мая в 13:40
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Общество
Кирилл Поляков возглавил комитет по транспорту Петербурга
В должность председателя комитета по транспорту Кирилл Поляков вступает с 20 мая 2020 года.
Город+ вчера в 12:30
Общество
Путин начал совещание с вопроса о дополнительных выплатах медикам
Доложить подробно, как реализуются решения по дополнительной поддержке медицинских работников, работающих с больными COVID-19, попросил участников совещания президент России Владимир Путин 19 мая на совещании по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
ИА Красная Весна вчера в 08:51
Политика
На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена
На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru вчера в 12:41
Финансы
Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть
Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM 18 мая в 15:43
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Газета.Ru вчера в 17:24
Игры
Первый геймплей ремастера Mafia II разочаровывает
Игромания.ру вчера в 07:03
Здоровье
В Ростовской области частично возобновили проведение плановых операций
В Ростовской области возобновилась плановая госпитализация пациентов и частично начали проводить плановые операции, но пока не по всем направлениям, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.
Donnews.ru вчера в 10:23
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости вчера в 05:35
Общество
Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
Политика
Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников
Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
Газета.Ru вчера в 23:02
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Общество
За сутки в Омской области выявили 65 новых случаев коронавируса
Представители регионального Минздрава проинформировали о росте числа заболевших коронавирусом граждан в Омской области – там за сутки выявили 65 новых случаев инфицирования.
RuNews24.ru 02:05
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском вчера в 10:12
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52
Общество
Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая
МФЦ откроют в столице с понедельника, 25 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Вечерняя Москва вчера в 11:18
Общество
В Сбербанке рассказали, как мошенники подделывают сайты госуслуг
По данным зампреда правления Сбербанка, только за первый квартал 2020 года банк выявил 10 тысяч онлайн-ресурсов, созданных для мошенничества, что вдвое больше прошлогоднего показателя.
РИА Новости 01:07
Политика
Bloomberg исправило статью после критики посольства России
Американское агентство Bloomberg внесло правку в опубликованную на его сайте статью о распространении коронавируса в России после критики со стороны российского посольства в США.
РИА Новости 00:16
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
Здоровье
Глава донского Минздрава разъяснила ситуацию с доплатами за апрель
Сегодня министр здравоохранения Дона разъяснила ситуацию с федеральными и региональными доплатами врачам и медработникам.
Дон-ТР вчера в 08:26
Общество
Сбербанк и Visa запустят магазины без касс и продавцов
Как работает магазин без касс и продавцов Технология тестируется в закрытом режиме на ограниченном количестве покупателей в магазине "Азбука вкуса", который находится в деловом центре "Москва-Сити" (башня "Федерация"), но в течение месяца должна стать доступной всем.
РБК 02:00
Экономика
Россияне снизили траты по кредитным картам до минимума
Россияне урезали траты по кредитным картам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Росбалт 01:46
Общество
Работающим российским пенсионерам продлили больничные
Работающие российские пенсионеры смогут продлить свои электронные больничные до 29 мая. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Lenta.ru вчера в 01:01
Общество
Промышленности и банкам дадут полгода для перехода на отечественное ПО
Минкомсвязь предложила обязать владельцев элементов, входящих в критическую информационную инфраструктуру (КИИ), «преимущественно использовать» российский софт с 1 января 2021 года и российское оборудование — с 1 января 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Политика
Трамп заявил о своем разочаровании в Китае из-за пандемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник о том, что он разочаровался в Китае в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса нового типа.
ТАСС вчера в 17:30