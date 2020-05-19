с чего всё началось

Номинальный ВВП России в апреле оказался на 28% ниже аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ежемесячный отчет министерства финансов об исполнении федерального бюджета.

ВВП России рухнул почти на треть

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