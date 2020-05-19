Экономика
News.ruСнижение номинального ВВП России в апреле составило 28%
Номинальный ВВП России, который рассчитывается в текущих ценах, в нерабочем апреле 2020 года составил 6,3 трлн рублей, что на 28%, или на 2,4 трлн рублей, меньше, чем в апреле прошлого года.
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Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
Авто
Toyota представила Toyota Venza нового поколения
Компания Toyota возродила кросс-универсал Venza в облике кроссовера.
Автоновости дня 01:11
Общество
В больницах Москвы лежат 18 тыс. тяжелобольных коронавирусом
Напомним, в Москве запущена программа тестирования на антитела к коронавирусу с 15 мая.
Коммерсантъ 11:54
Происшествия
Взрыв произошел в лаборатории радиологического медцентра в Обнинске
Сотрудник лаборатории радиологического медцентра в Обнинске получил серьезные ожоги при взрыве находившегося под давлением сосуда с быстровоспламеняющейся жидкостью.
Вести.Ru 09:53
Культура
Новый выпуск «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова выйдет только на YouTube
Авторская программа Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» выйдет только на YouTube, а вот привычного зрителям вещания на канале «Россия-24» больше не будет.
Городовой 08:39
Космос
Астрономы нашли древнейшую звезду в Млечном Пути
Например, основываясь на металличности нашей звезды, Солнце появилась через сотни поколений звезд после Большого взрыва.
Машины и Механизмы вчера в 03:16
Космос
Быстрый радиовсплеск объяснили падением астероида на пульсар
Астрономы показали, что источником быстрого радиовсплеска FRB 180916.J0158+65 может являться пульсар в двойной системе, орбита которого пересекает пояс астероидов.
N+1 03:09
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Политика
Президент Черногории выдвинул ультиматум Сербской церкви
Президент Черногории Мило Джуканович 18 мая заявил, что намерен добиваться автокефалии Черногорской церкви как отдельной от Сербской православной церкви (СПЦ) структуры.
Независимая газета 10:30
Экономика
Подготовлен план восстановления экономики России
Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru 08:54
Общество
В России летние лагеря могут открыть с 1 июля
В Минпросвещения рекомендовали начать оздоровительную летнюю компанию с 1 июля на фоне пандемии коронавируса.
АБН 06:22
Происшествия
Пропавшего в Кировской области четырехлетнего мальчика нашли живым
Четырехлетнего мальчика, пропавшего накануне в Кировской области, нашли живым спустя почти двое суток поисков, сообщили РИА Новости в региональном отделении поискового отряда "Лиза Алерт".
РИА Новости 10:40
Армия и оружие
Польский генерал назвал модернизацию Т-72 до уровня Т-72Б3 современной
Модернизация T-72 очень глубокая и существенно укрепляет сильные стороны этого танка.
Военное обозрение 09:38
Политика
Опубликована запись разговора Порошенко с Байденом о миллиардной взятке
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-главой Государственного департамента Джоном Керри.
Российская газета 10:37
Происшествия
Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице
В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Экономика
ФНС подготовила систему освобождения от налогов пострадавшего бизнеса
Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила информационную систему, которая позволит обеспечить освобождение от уплаты налогов за второй квартал текущего года компаний, пострадавших от последствий пандемии коронавируса.
ТАСС 09:23
Энергетика
Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»
Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
REGNUM 02:30
Экономика
Путин устроил разнос по коронавирусным выплатам. Пересказываем совещание максимально коротко
Владимир Путин сегодня провел совещание по коронавирусным выплатам врачам, семьям с детьми и бизнесу.
Нижний Новгород on-line 08:58
Общество
Собянин рассказал об ужасном несбывшемся прогнозе по коронавирусу
Мэр отметил, что говорить о победе над новым вирусом сейчас безответственно, и сильно ослаблять режим пока нельзя, потому что горожане еще находятся в зоне большого риска.
Lenta.ru 11:37
Политика
В МИД прокомментировали заявления США о передислокации ядерного оружия
Заявления США о возможной передислокации ядерного оружия из Германии в Польшу обостряют отношения России и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит сайт российского внешнеполитического ведомства.
РИА Новости 08:50
Футбол
Футболист московского «Динамо» заразился коронавирусом
Уточняется, что по итогам обследования у пяти человек подозревают COVID-19.
Говорит Москва 08:29
Политика
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru 17 мая в 08:48
Общество
Профсоюзы узнали о возможном уменьшении срока уведомления об увольнении
Срок уведомления об увольнении по сокращению штата может быть сокращен с двух месяцев до двух недель, сообщил РБК президент Конфедерации труда России Борис Кравченко.
РБК 11:47
Автоспорт
Вокруг гонки Формулы 1 в Великобритании разгорается новый спор
Коммерческие владельцы Формулы 1 отреагировали на новость о том, что Великобритания не станет ослаблять карантинные меры для участников Гран При, которые приедут в Сильверстоун из Австрии.
Autosport.com.ru 07:07
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Общество
На Урале проверят торговую сеть после вспышки COVID-19 на складе
Заместитель губернатора Павел Креков отметил, что эта вспышка осложнила ситуацию с коронавирусом в регионе.
Российская газета 09:45
Шоу-бизнес
Актер из фильма «Сумерки» умер в возрасте 30 лет
Грегори Тайри Бойс скончался в Лос-Анджелесе. Актер из фильма "Сумерки" умер в возрасте 30 лет. Об этом сообщили журналисты Variety.
Piter.tv 02:25