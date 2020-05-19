Экономика
Новая газетаНоминальный ВВП России в апреле упал на 28%
В нерабочем апреле номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих, а не сопоставимых ценах) составил 6,3 трлн рублей, что на 28% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Это следует из отчета Минфина, который проанализировал РБК.
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с чего всё началось
Ведомство впервые предоставило официальную оценку экономической динамики в апреле, который на фоне пандемии коронавируса был объявлен нерабочим для всех граждан России.Компания04:35
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