Экономика
Новая газетаНоминальный ВВП России в апреле упал на 28%
В нерабочем апреле номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих, а не сопоставимых ценах) составил 6,3 трлн рублей, что на 28% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Это следует из отчета Минфина, который проанализировал РБК.
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Общество
Богатые россияне начали покупать бункеры
Коммерсантъ 09:47
Армия и оружие
По улицам Триполи провезли захваченный российский «Панцирь-С1»
В Ливии силы правительства национального согласия (ПНС) провезли по улицам Триполи самоходный ЗРПК «Панцирь-С1» российского производства.
Профиль 09:15
Общество
Собянин назвал число тяжело больных коронавирусом в Москве
Московский Комсомолец 11:54
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
Общество
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета 10:50
Армия и оружие
Лавров усомнился в размещении ядерных ракет США в Польше
Вашингтон вряд ли реализует планы по размещению ядерных ракет в Польше.
Lenta.ru 12:01
Энергетика
Цены на российскую нефть взлетели
Российская нефть Urals взлетела в цене в Европе выше 30 долларов за баррель впервые с марта 2020 года.
Lenta.ru вчера в 12:03
Общество
В Петербурге запретили прощание с любыми умершими
В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти.
BFM.ru 07:37
Происшествия
Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице
В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
Экономика
Выплаты самозанятым и списания налогов ИП произведут до 1 июня
Глава государства поручил российскому Правительству, назначив ответственным Михаила Мишустина, к 1-му июня 2020 года обеспечить реализацию ключевых мер поддержки предпринимательского сектора, о которых было сказано на совещании ранее.
Современный Предприниматель вчера в 03:00
Экономика
Названы главные препятствия для получения бизнесом господдержки
Позже был принят второй пакет мер поддержки экономики (льготные кредиты на пополнение оборотных средств для системообразующих предприятий, безвозмездная финпомощь малому и среднему бизнесу, в том числе на выдачу зарплат, а также финпомощь регионам и авиакомпаниям).
Росбалт 11:41
Здоровье
Агаларов рассказал о плачевной ситуации с коронавирусом в Дагестане
ProstoProSport 12:16
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
Общество
В Минобрнауки рассказали о порядке проведения экзаменов в вузах
Российские вузы в этом году сами установят порядок проведения дополнительных вступительных испытаний с учетом эпидемиологической обстановки в регионе, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на Министерство образования и науки.
РИА Новости 07:11
Здоровье
Мясников объяснил, когда вызывать «скорую» при проблемах с сердцем
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, в каких случаях людям, у которых есть проблемы с сердцем, нужно вызывать скорую помощь.
Pravda.Ru 03:34
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл начали выплачивать долг королевской семье
Поместье Фрогмор-хаус, подаренное паре королевой Елизаветой II, осталось пустовать после переезда принца Гарри и Меган Маркл в США.
Пятый канал вчера в 10:52
Фигурное катание
Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
RT на русском вчера в 11:45
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
Общество
Китай ввел карантин в регионе на границе с Россией
В регионе выявили 34 новых случая заражения коронавирусом. Под ограничениями снова оказались около 108 млн человек, пишет Bloomberg.
Ведомости вчера в 13:11
Здоровье
В Луганске умер заразившийся коронавирусом главврач больницы
В Луганске умер главный врач многопрофильной больницы №4 Алексей Навроцкий, у которого ранее был диагностирован коронавирус.
Украина.ру 05:29
Армия и оружие
В США вспомнили советскую супергаубицу
В первые годы холодной войны Советский Союз разработал супергаубицу — самоходную минометную установку 2Б1 «Ока».
Lenta.ru 11:56
Космос
В «потоках лавы» на Марсе заподозрили следы грязевых селей
Планетологи выяснили, что многочисленные следы "извержений" марсианских вулканов на самом деле могут быть следами гигантских грязевых потоков.
ТАСС вчера в 14:18
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru вчера в 01:42
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru 12:35
Здоровье
СМИ назвали число умерших в России от коронавируса медиков
В Минздраве Московской области 18 мая признали, что COVID-19 заболели 9% медиков, работавших с заразившимися коронавирусной инфекцией, при этом 16 медработников умерли.
РБК 11:07
Политика
На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена
На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru 12:41
Футбол
Виллаш-Боаш отказался продлевать контракт с «Марселем»
Soccer.ru 07:50