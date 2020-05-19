Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих ценах) в апреле 2020 года составил 6,3 трлн руб. — на 28% (или на 2,4 трлн руб.) меньше, чем в апреле предыдущего года, следует из ежемесячного отчета Минфина об исполнении федерального бюджета.

с чего всё началось

Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих, а не сопоставимых ценах) в нерабочем апреле составил 6,3 триллиона рублей — на 28% меньше, чем в апреле 2019 года. Это следует из отчета министерства финасов, пишет РБК. По сравнению с мартом он сократился на треть.

Номинальный ВВП России в нерабочем апреле упал на 28%

Политика Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 488

Политика Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube-канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины. 36

Общество Россияне поддержали всеобщую вакцинацию от коронавируса Всеобщую вакцинацию от коронавируса при появлении вакцины поддержали более 90% граждан, говорится в результатах опроса ВЦИОМ. 132

Общество Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника. 1,1K

Общество Johnson & Johnson сняла с производства детскую присыпку в США и Канаде Американская компания Johnson & Johnson прекращает выпуск в США и Канаде детской присыпки Baby Powder, которая стала причиной многочисленных судебных исков.

Экономика Всемирный банк предрек крайнюю бедность 60 млн человек из-за пандемии Падение мировой экономики из-за пандемии коронавируса приведет к тому, что около 60 млн человек в мировом масштабе могут дойти до состояния крайней бедности, заявил глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс.

Политика Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных сограждан Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов оскорбил русскоязычных сограждан, назвав их "одноклеточными", об этом он заявил в эфире своего интернет-канала. 1

Армия и оружие США запретили Ирану приближаться к своим кораблям в Персидском заливе Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в пресс-службе Пятого флота ВМС США сообщили, что военные катера Ирана проводили «опасные маневры» около некоторых американских военных кораблей в Персидском заливе, после чего президент США Дональд Трамп дал указание уничтожать любые иранские катера, которые создают морские помехи американским судам. 3

Авто Mercedes-Benz анонсировал обновленные кабриолет и купе E-Class В салоне купе и кабриолета появится передовая информационно-развлекательная система MBUX, а в оснащение войдут обновленные ассистенты водителя и доработанные системы безопасности. 1

Фигурное катание Алина Загитова отмечает 18-летие Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. 7

Авто Новый Geely Atlas Pro оказался популярнее Toyota RAV4 Новый кроссовер Geely Boyue Pro (появится в России под именем Atlas Pro), вышедший на китайский рынок осенью 2019 года, стал популярнее Toyota RAV4. 20

Общество В Иркутской области у 163 вахтовиков выявили коронавирус Уже 163 случая заражения коронавирусом выявлено у вахтовиков подрядных организаций Иркутской нефтяной компании (ИНК), один из них с запущенной формой COVID-19 скончался, сообщил РИА Новости представитель администрации Усть-Кутского района Иркутской области. 13

Происшествия В Мегино-Кангаласском районе пять глав муниципалитетов привлечены к ответственности за нарушения По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, главы привлечены к административной ответственности с назначением наказаний в виде штрафов.

Общество Мишустин назвал число готовых к смягчению ограничений регионов По данным оперативного штаба на 18 мая, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 8 926 – до 290 678. 2,3K

Здоровье Глава омского минздрава встретилась с врачами по поводу выплат Сегодня, 19 мая, в региональном минздраве министр Ирина Солдатова провела очередное совещание с главными врачами медучреждений по поводу дополнительных выплат за работу с пациентами, зараженными коронавирусом. 1

Экономика Минпромторг дал прогноз по ценам на маски в России Цена на маски будут снижаться, но окончательно подешевеют до прежних значений они только после окончания пандемии коронавируса, когда упадет спрос, хотя уже сейчас заметно насыщение рынка, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. 27

Армия и оружие ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван. 73