Экономика

Вести.RuВести.RuВВП России в апреле рухнул на треть

По сравнению с апрелем прошлого года ВВП снизился на 28%. По оценке Agidel Asset Management, расчеты снижения ВВП РФ на 28% в апреле близки к расчетам номинального ВВП от МЭР (-27,2%).
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с чего всё началось

Снижение ВВП России в нерабочем апреле достигло 28%

Номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих ценах) в апреле 2020 года составил 6,3 трлн руб. — на 28% (или на 2,4 трлн руб.) меньше, чем в апреле предыдущего года, следует из ежемесячного отчета Минфина об исполнении федерального бюджета.
РБКвчера в 17:00

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В нерабочем апреле снижение ВВП России достигло 28%

Национальная служба новостей01:43

ВВП России в апреле рухнул на треть

Вести.Ru02:52

В России на 28% упал ВВП за период нерабочих дней апреля

Комсомольская правда02:31

Аналитик оценил потери ВВП России в апреле в 28%

Коммерсантъ02:26

Номинальный ВВП в России снизился в апреле на 28%

Газета.Ru04:34

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:50

Снижение номинального ВВП России в апреле составило 28%

News.ruвчера в 19:21
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Политика

Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб

Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
РБК 03:30
Общество

ФСБ потребовала согласовывать работу систем мониторинга граждан

Руководитель научно-технической службы ФСБ Эдуард Черновольцев направил письмо в Минкомсвязь, в котором напомнил, что системы мониторинга поведения граждан, применяемые в регионах в период пандемии, должны согласовываться со спецслужбами, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 01:44
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Армия и оружие

В России создан материал, маскирующий военную технику под сугробы

Отмечается, что данный материал снижает дальность обнаружения военной техники в три-четыре раза.
Мой Брянск 17 мая в 03:25
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Религия

Епископа Армавирского и Лабинского отстранили от управления епархией

Как сообщили в Московском патриархате, принято решение об отстранении епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова) от управления вверенными им епархиями.
Югополис вчера в 11:20
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Общество

В России коронавирусом заразились еще 9263 человека

За весь период в России от коронавируса скончалось 2837 человек. В Омской области выявлено 53 заболевших, скончался еще один человек.
Город55.ру 03:50
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Общество

В Сочи отдыхающих обяжут соблюдать дистанцию на пляжах

Директор департамента курортов и туризма Сочи Светлана Батяйкина рассказала, что в этом году на пляжах отдыхающим будут сообщать о необходимости соблюдать дистанцию.
Кубань 24 вчера в 10:50
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Здоровье

В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса

Министерство здавоохранения приостанавливает плановую вакцинацию среди взрослых россиян из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев.
РИА Новости 04:46
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Кино

Дени Вильнёв год работал над дизайном песчаных червей в новой «Дюне»

Piter.tv вчера в 10:07
Общество

Минпросвещения рекомендовало открыть летние лагеря с 1 июля

Минпросвещения рекомендует начать летнюю оздоровительную кампанию в регионах с 1 июля, сообщила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха ведомства Янина Голубева, передает «РИА Новости».
РБК 05:02
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Общество

Бурков рассказал, когда в Омской области отменят режим самоизоляции

Вторая пресс-конференция губернатора Омской области Александра Буркова в дистанционном формате началась с вопроса журналиста о том, когда же в регионе завершится режим самоизоляции.
RuNews24.ru 01:55
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Наука

Ученые назвали ускоряющие старение продукты

РЕН ТВ вчера в 15:57
4
Общество

В Петербурге, по неофициальным данным, запретили прощание с покойными

Эхо Москвы вчера в 21:24
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Происшествия

В Подмосковье возбудили дело об убийстве девятимесячного ребенка

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве девятимесячного ребенка в Коломне, обнаруженного задушенным.
ТАСС вчера в 11:51
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Общество

Названа необходимость возвращения прежнего пенсионного возраста

Ранее сообщалось, что депутаты от «Партии Роста» Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко предложили вернуть в России прежний пенсионный возраст, и внесли эту инициативу на рассмотрение петербургского парламента.
URA.Ru вчера в 17:30
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Здоровье

В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом

Общее количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Свердловской области составляет 2999 (+138 за сутки), вылечились 817 пациентов, уточняет штаб.
РИА Новости 04:59
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Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транспорт газа в ЕАЭС

Президент России Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может быть реализован только на едином рынке, пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нет.
RT на русском 05:22
Политика

Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства

В связи с болезнью Мишустина обязанности главы правительства указом президента были возложены на Белоусова.
Интерфакс 04:46
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Общество

Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов

Экс-акционеры ЮКОСа наложили арест в юрисдикции Нидерландов на водочные торговые марки «Столичная» и «Московская», принадлежащие России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт».
BFM.ru вчера в 11:32
2,1K
Общество

В Калужской области за сутки 118 человек заразились коронавирусом

Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 19 мая.
Калужский перекресток 04:26
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Энергетика

Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 02:27
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Происшествия

Прокуратура проводит проверку по факту голодовки в обсерваторе Сочи

«По факту публикации об ухудшении самочувствия обитателей в Сочи, объявивших голодовку, органами прокуратуры организована и проводится проверка», — сообщили «КИ» в пресс-службе краевой прокуратуры.
Краснодарские известия 04:11
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Шоу-бизнес

Полина Гагарина рассталась с мужем

Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета".
Inc-news.ru вчера в 09:53
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Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
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Общество

Китай пообещал $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам

Китай пожертвует $2 млрд за два года странам, пострадавшим от пандемии коронавируса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время открытия 73-й ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает CNBC.
Forbes вчера в 08:58
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Общество

МЧС начинает масштабную дезинфекцию в Дагестане

МЧС России направляет в Дагестан группу специалистов и техники для масштабной дезинфекции, в том числе социальных объектов.
Вести.Ru 03:19
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Общество

Главконтроль отменил штраф москвичке-инвалиду

Как ранее сообщало Агентство «Москва», в Главконтроле столицы в приоритетном порядке рассмотрели жалобу Ирины Карабулатовой - инвалида первой группы, которая была оштрафована за нарушение режима самоизоляции.
Агентство Москва вчера в 13:49
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Политика

Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования

Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
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Финансы

Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть

Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM вчера в 15:43
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Хоккей

Журналист Еронко стал ассистентом генерального менеджера «Авангарда»

Ассистентом генерального менеджера «Авангарда» Алексея Волкова назначен хоккейный журналист Игорь Еронко, сообщается на официальном сайте омского клуба.
Sport24.ru 04:01
Экономика

Москвичи начали массово снимать квартиры с продажи

В первую очередь снижение объемов предложения «вторички» обусловлено эпидемиологической обстановкой в столице: в период самоизоляции из-за COVID-19 собственники начали массово снимать квартиры с продажи, отложив свои планы по реализации жилья.
Lenta.ru вчера в 11:42
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