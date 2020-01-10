Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксNordWind назвала ветер причиной жесткой посадки самолета в Анталье

Авиакомпания NordWind назвала "сдвиг ветра" причиной жесткого приземления ее самолета в пятницу в аэропорту турецкой Антальи и подтвердила, что пострадавших в результате этого инцидента нет.
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Появились фото совершившего жесткую посадку в Анталье самолета Nordwind

РБК10:20

Названа причина жесткой посадки самолета Nordwind в Анталье

РИА Новости09:08

Экипаж не пострадал при жесткой посадке самолета Nordwind в Анталье

ТАСС07:04

Nordwind назвала причину жесткой посадки самолета в Анталье

Известия09:36

Самолет российской авиакомпании НордВинд совершил жесткую посадку в турецкой Анталье

Эхо Москвы10:16

Nordwind: Жесткая посадка самолета Москва - Анталья произошла после ухода на второй круг из-за ветра

Агентство Москва07:46

NordWind назвала ветер причиной жесткой посадки самолета в Анталье

Интерфакс08:14
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Российский Boeing совершил жесткую посадку в турецкой Анталье

КП - Беларусь08:20
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 12:26, Ашберн
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