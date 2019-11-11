Оператор проекта "Северный поток — 2" - компания Nord Stream 2 AG подал иск в Суд ЕС о частичной отмене поправок к Газовой директиве Евросоюза из-за коротких сроков на выдачу исключений для попадающих под них проектов, говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.

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Компания — оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG начала арбитраж против Евросоюза из-за несоответствия поправок к газовой директиве Энергетической хартии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проспект к еврооблигациям «Газпрома».

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