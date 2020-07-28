Общество

RT на русскомRT на русскомNord Stream 2 AG обжаловала решение суда ЕС по Газовой директиве

Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», подала апелляцию на решение суда ЕС, который отказался рассматривать иск компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
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Оператор «Северного потока- 2» обжаловал решение суда ЕС по нормам Газовой директивы

Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG - подала апелляцию на решение суда ЕС, отказавшего в рассмотрении иска компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора.
ТАСС15:22

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Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда ЕС по Газовой директиве

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Оператор «Северного потока-2» подал апелляцию на решение Суда ЕС по газовой директиве

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ТАСС15:22

Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда ЕС по нормам Газовой директивы

Газета.Ru15:18
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