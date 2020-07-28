Общество
RT на русскомNord Stream 2 AG обжаловала решение суда ЕС по Газовой директиве
Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», подала апелляцию на решение суда ЕС, который отказался рассматривать иск компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
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Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG - подала апелляцию на решение суда ЕС, отказавшего в рассмотрении иска компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора.ТАСС15:22
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