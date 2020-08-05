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РИА Новости
РИА Новости

Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов

Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.В источнике
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Газета.Ru

Экологи в ФРГ оспорили выдачу разрешения на эксплуатацию «Северного потока - 2»

Газета.Ru11:01
Lenta.ru

«Северный поток-2» решили засудить

Lenta.ru11:37
РИА Новости

Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов

РИА Новости12:10
РЕН ТВ

Немецкие экологи обратились в суд из-за «Северного потока-2»

РЕН ТВ11:05
РБК

Экологи в ФРГ потребовали через суд остановить «Северный поток-2»

РБК12:01
ТАСС

Nord Stream 2 изучит иск немецких экологов о пересмотре разрешения на эксплуатацию трубы

ТАСС11:53
RT на русском

Nord Stream 2 AG отреагировала на иск немецких экологов

RT на русском11:32
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Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости07:58
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Минздрав Ливана: при взрыве в Бейруте погибли 63 человека

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что данные погибших в результате взрыва в Бейруте постоянно меняются в сторону увеличения, на данный момент известно о более чем 60 погибших.
Московский Комсомолецвчера в 16:27
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В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников

Ранее СМИ писали, что в 15 ведущих российских вузах, в том числе ННГУ имени Лобачевского, принимают на целевое обучение детей чиновников, которые якобы не смогли бы поступить на общих основаниях.
RT на русском19:50
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Патрушев назвал СССР главной целью бомбардировок Хиросимы и Нагасаки

Применив единственный раз в истории человечества военный атом, США преследовали главную цель — запугать Советский Союз и другие страны наличием у них нового и столь мощного оружия массового поражения, — сказал Патрушев в интервью «Российской газете».
News.ru10:48
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