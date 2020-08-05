Общество

РИА НовостиРИА НовостиNord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов

Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.
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Nord Stream 2 ответил на иск немецких экологов к «Северному потоку-2»

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Nord Stream 2 AG отреагировала на иск немецких экологов

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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 17:11, Ашберн
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Автомат Калашникова brian.ch "5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжения оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел", — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости.
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В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве

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У пляжа в Анталье нашли мертвым 20-летнего мужчину

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Германия объявила о начале второй волны коронавируса

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Опубликовано новое видео испытаний в США ракеты с гиперзвуковым блоком

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