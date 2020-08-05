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РИА Новости
РИА Новости

Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов

Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.В источнике
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РБК

Nord Stream 2 ответил на иск немецких экологов к «Северному потоку-2»

РБК14:07
Lenta.ru

Оператор «Северного потока-2» отреагировал на претензии экологов

Lenta.ru12:40
ТАСС

Nord Stream 2 изучит иск немецких экологов о пересмотре разрешения на эксплуатацию трубы

ТАСС11:53
Газета.Ru

В Nord Stream 2 AG отреагировали на иск экологов Германии

Газета.Ru13:08
РЕН ТВ

Немецкие экологи обратились в суд из-за «Северного потока-2»

РЕН ТВ11:05
РИА Новости

Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов

РИА Новости12:10
RT на русском

Nord Stream 2 AG отреагировала на иск немецких экологов

RT на русском11:32

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru13:27
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Ведущая ГТРК «Камчатка» уволилась после организации митинга в поддержку Хабаровска

Ведущая телеканала «Камчатка» Александра Новикова уволилась по собственному желанию после того, как организовала немногочисленный митинг в Петропавловске-Камчатском в поддержку Хабаровска, сообщают «Открытые медиа».
МР7.ру14:30
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Пассажирам разрешили снова пополнять баланс карты «Стрелка» наличными

Жители и гости Подмосковья снова получили возможность пополнять транспортные карты «Стрелка» наличными без комиссии, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
РИАМО10:34
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Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца

«5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжения оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел», — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости.
REGNUM14:09
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