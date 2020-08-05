Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов
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Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.В источнике
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