Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов
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Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов
Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.В источнике
С чего всё началось
Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) оспорила в высшем административном суде земли Мекленбург — Передняя Померания в Грайфсвальде выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщается в опубликованном 5 августа на сайте германской компании
заявлении со ссылкой на составителя документа юриста Корнелию Цим.
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