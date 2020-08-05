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РИА Новости

Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов

Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.В источнике
С чего всё началось
Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) оспорила в высшем административном суде земли Мекленбург — Передняя Померания в Грайфсвальде выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщается в опубликованном 5 августа на сайте германской компании
 заявлении со ссылкой на составителя документа юриста Корнелию Цим.
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Nord Stream 2 ответил на иск немецких экологов к «Северному потоку-2»

РБКвчера в 14:07
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Lenta.ruвчера в 12:40
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Nord Stream 2 AG отреагировала на иск немецких экологов

RT на русскомвчера в 11:32
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Помпео объявил награду в $10 млн за данные о вмешивающихся в выборы

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Помпео объявил награду в $10 млн за данные о вмешивающихся в выборы
РБКвчера в 16:33
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Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

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РИА Новостивчера в 09:44
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РБК18:33
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Администрацию порта Бейрута поместили под домашний арест

Правительство Ливана в среду, 5 августа, распорядилось поместить под домашний арест всю администрацию порта Бейрута, пока не будет установлена ответственность конкретных должностных лиц за произошедший накануне взрыв.
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