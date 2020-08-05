Журналист заявил об обещании Лукашенко выдать «боевиков» России и Украине

На вопрос о передаче задержанных Украине Гордон сказал, что Лукашенко пообещал «зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и в Украину».