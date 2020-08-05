Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов
Смотрите также
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября
Актер Ефремов в суде отказался признать вину в смертельном ДТП
Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек
Сериал «Академия Амбрелла» получит спин-офф
Дуров раскритиковал США за давление на TikTok
Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
В России средняя медианная зарплата составила менее 35 тысяч рублей
Украинский журналист заявил о планах Минска выдать задержанных россиян
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Волшебные палочки Гарри Поттера заменили на пистолеты в новом фильме
США отправят в Польшу дополнительно 1 тыс. американских военных
«Манчестер Юнайтед» и «Интер» вышли в четвертьфинал Лиги Европы
В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы
Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко
Второй самолет МЧС с российской помощью прибыл в Бейрут
Украинский журналист заявил о планах Минска выдать задержанных россиян
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Собянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев
В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы
Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко
Путин подписал указ об отставке трех генералов СК
Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса в России
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.В источнике
С чего всё началось
Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) оспорила в высшем административном суде земли Мекленбург — Передняя Померания в Грайфсвальде выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщается в опубликованном 5 августа на сайте германской компании
заявлении со ссылкой на составителя документа юриста Корнелию Цим.
Подробнее о событии