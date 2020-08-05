Общество
RuNews24.ruNord Stream 2 AG оценит иск немецкой экологической организации
По данным компании, немецкая экологическая компания подала в Высший административный суд Грайфсвальда против разрешения на эксплуатацию российского газопровода. Причиной стали «новые научные данные» по выделению метана. В настоящее время Nord Stream 2 AG оценивает исковое заявление.
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с чего всё началось
Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) оспорила в высшем административном суде земли Мекленбург — Передняя Померания в Грайфсвальде выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщается в опубликованном 5 августа на сайте германской компании заявлении со ссылкой на составителя документа юриста Корнелию Цим.Известия11:41
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