Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruNord Stream 2 AG оценит иск немецкой экологической организации

По данным компании, немецкая экологическая компания подала в Высший административный суд Грайфсвальда против разрешения на эксплуатацию российского газопровода. Причиной стали «новые научные данные» по выделению метана. В настоящее время Nord Stream 2 AG оценивает исковое заявление.
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Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) оспорила в высшем административном суде земли Мекленбург — Передняя Померания в Грайфсвальде выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщается в опубликованном 5 августа на сайте германской компании
 заявлении со ссылкой на составителя документа юриста Корнелию Цим.
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