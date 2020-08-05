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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Nord Stream 2 AG оценит иск немецкой экологической организации

По данным компании, немецкая экологическая компания подала в Высший административный суд Грайфсвальда против разрешения на эксплуатацию российского газопровода. Причиной стали «новые научные данные» по выделению метана. В настоящее время Nord Stream 2 AG оценивает исковое заявление.В источнике
С чего всё началось
Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) оспорила в высшем административном суде земли Мекленбург — Передняя Померания в Грайфсвальде выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщается в опубликованном 5 августа на сайте германской компании
 заявлении со ссылкой на составителя документа юриста Корнелию Цим.
Известиявчера в 11:41
Подробнее о событии
РБК

Nord Stream 2 ответил на иск немецких экологов к «Северному потоку-2»

РБКвчера в 14:07
RT на русском

Nord Stream 2 AG отреагировала на иск немецких экологов

RT на русскомвчера в 11:32
РИА Новости

Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов

РИА Новостивчера в 12:10
Газета.Ru

В Nord Stream 2 AG отреагировали на иск экологов Германии

Газета.Ruвчера в 13:08
РЕН ТВ

Немецкие экологи обратились в суд из-за «Северного потока-2»

РЕН ТВвчера в 11:05
ТАСС

Nord Stream 2 изучит иск немецких экологов о пересмотре разрешения на эксплуатацию трубы

ТАССвчера в 11:53
Lenta.ru

Оператор «Северного потока-2» отреагировал на претензии экологов

Lenta.ruвчера в 12:40

Суворов высоко оценил модернизацию российских танков Т-80БВМ

Модернизация российских танков Т-80БВМ направлена на улучшение эксплуатационных характеристик и повышение живучести на поле военных действий, где применяются различные противотанковые средства, заявил кандидат военных наук Сергей Суворов.
Суворов высоко оценил модернизацию российских танков Т-80БВМ
Политическая Экспертиза3 августа в 08:04
3

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ruвчера в 13:27
16

Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась

Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась после организованного ею митинга в поддержку протестующих в Хабаровске.
РИА Новости20:15
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В Хабаровске 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста

Семнадцать военных пострадали при обрушении строящегося железнодорожного моста через реку Амур в Хабаровске, проводится проверка, сообщается на сайте Главного военного следственного управления Следственного комитета России.
РИА Новости20:31

В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов

Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM18:41
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Помпео объявил награду в $10 млн за данные о вмешивающихся в выборы

«Программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до $10 млн за установление или обнаружение злонамеренных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств», — сообщил Помпео, отвечая на вопрос о возможной угрозы «вмешательства» в выборы со стороны России и других стран.
РБКвчера в 16:33
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Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца

Автомат Калашникова brian.ch "5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжения оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел", — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости.
REGNUMвчера в 14:09
51