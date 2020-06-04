Политика

ИзвестияИзвестияNord Stream 2 AG прокомментировала проект новых санкций США

Nord Stream 2 AG оценивает возможные последствия вступления в силу законопроекта США о новых санкциях против «Северного потока – 2». Об этом официальный представитель компании-оператора проекта Йенс Мюллер рассказал «РИА Новости».
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Nord Stream 2 AG отреагировал на проект новых санкций США

Nord Stream 2 известно о законопроекте по санкциям против "Северного потока — 2", внесенном в американский сенат, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Йенс Мюллер.
РИА Новости15:53

Подробнее о событии

Оператор «Северного потока-2» назвал санкции пренебрежением интересами ЕС

РБК16:19

Оператор «Северного потока — 2» оценил грядущие санкции США

Московский Комсомолец16:51

Nord Stream 2 AG оценила проект о санкциях по «Северному потоку — 2»

RT на русском16:42

Оператор «Северного потока - 2» назвал санкции США пренебрежением прав ЕС

Газета.Ru16:24

Nord Stream 2 анализирует возможные последствия от расширения санкций США

ТАСС16:58

Оператор «Северного потока — 2» отреагировал на угрозу новых санкций США

News.ru16:04

Nord Stream 2 AG отреагировал на проект новых санкций США

РИА Новости15:53
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 23:13, Ашберн
Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
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Общество

YouTube заблокировал рекламу поправок в Конституцию за гомофобию

YouTube заблокировал скандальную рекламу поправок в конституцию за нарушение правил площадки.
Sostav.ru 07:35
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Игры

В Steam стартовала распродажа игр компании Electronic Arts

REGNUM 14:44
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Финансы

Ставки вкладов крупнейших банков снизились до исторического минимума

Средняя максимальная ставка вкладов десяти крупнейших банков упала до 5,039% — это самое низкое значение с начала подсчета показателя в 2009 году.
Коммерсантъ 11:24
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Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 15:14
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Общество

Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:34
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Футбол

«Зенит» покажет победный финал Кубка УЕФА против «Глазго Рейнджерс»

Петербургский «Зенит» сегодня, 4 июня, завершает трансляцию серии плей-офф победного розыгрыша Кубка УЕФА в сезоне-2007/2008.
Нева Спорт 06:11
Происшествия

В Алтайском крае умер заразившийся коронавирусом врач

Заразившийся коронавирусом врач, заведующий отделом краевого онкологического диспансера, скончался в Алтайском крае, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 13:41
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Общество

Владимир Соловьев избавился от соведущей Анны Шафран

Дни24 вчера в 11:24
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Шоу-бизнес

Солист «Иванушки International» рассказал о романе с Жанной Фриске

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в эфире программы "Секрет на миллион" рассказал о романе с певицей Жанной Фриске.
РИА Новости 17:50
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
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Политика

В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока

Как отметил Шенкер, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и США считают, что она «должна уйти» из региона.
RT на русском 15:56
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Политика

Премьер Японии не приедет в Москву для участия в параде Победы 24 июня

Премьер-министр Японии Синздо Абэ не поедет в Москву для участия в параде Победы, который должен состояться 24 июня.
ТАСС 19:57
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Общество

Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец 12:30
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Энергетика

СМИ назвали новую дату встречи стран ОПЕК+

Встреча министров стран ОПЕК+ может состояться в ближайшие выходные, 6 или 7 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в картеле.
РБК 21:40
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Транспорт

В России могут ввести онлайн-тахографы

При введении онлайн-тахографов процесс будет автоматизирован, система сама выставит штраф.
Коммерсантъ 17:58
Политика

Путин может выступить с новым обращением к россиянам после голосования

Стало известно о новом обращении Владимира Путина к нации после голосования по поправкам в Конституцию РФ.
News.ru 04:22
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Религия

В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу

Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru 16:11
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Наука

Создан антибиотик, побеждающий самые устойчивые бактерии

Американским ученым из Принстонского университета удалось обнаружить соединение SCH-79797, которое может позволить создать препарат нового поколения.
Вечерняя Москва 09:01
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Политика

Минобороны начало переброску полевого госпиталя в Забайкалье

Газета.Ru 10:02
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Общество

В Приморье с 7 июня отменяют карантин для прибывающих

В Приморье с 7 июня отменяется карантин для прибывающих в регион пассажиров. Об этом рассказали в краевом правительстве.
RT на русском 21:22
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Общество

Николая Платошкина посадили под домашний арест

Басманный суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест коммуниста Николая Платошкина по делу о склонении к массовым беспорядкам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 14:13
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Происшествия

Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»

В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
Московский Комсомолец 13:03
Общество

В России введут новый штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях появился новый штраф для водителей.
АБН 05:25
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Здоровье

В 8-й ивановской горбольнице развернут 200 COVID-коек

Напомним, что сегодня утром на брифинге с журналистами Артур Фокин сообщил, что свободных COVID-коек в регионе на сегодняшний день остается 65, и что при необходимости будут развернуты дополнительные койки.
IvanovoNews 11:13
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Общество

Части российских пенсионеров с 1 августа повысят пенсии

В 2020 году у части пенсионеров накопительная часть пенсии повысится на 9,13%.
Kazanfirst.ru 02:48
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Политика

США могут запретить полеты китайским авиакомпаниям

Власти США могут запретить пассажирские рейсы китайских компаний.
Деловое.ТВ вчера в 10:23
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Общество

СМИ узнали о жалобах сотрудников стартапа Revolut на угрозы увольнением

Британский финтех-стартап Revolut, одним из основателей которого является выходец из России Николай Сторонский, заставил нескольких сотрудников покинуть компанию по собственному желанию или сограситься на снижение зарплаты.
РБК 22:51
Футбол

«РБ Лейпциг» нашел замену уходящему в «Челси» Вернеру

По информации источника, 23-летний форвард должен стать заменой Тимо Вернеру, который в ближайшее трансферное окно покинет стан "быков".
Газета.Ru 21:16
Армия и оружие

Небензя напомнил ООН о праве Ирана разрабатывать ракетную программу

Постоянный представитель России при Организации объединенных наций Василий Небензя направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором напомнил о праве независимой страны Иран разрабатывать ракетные и космические программы.
Московский Комсомолец 20:45
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