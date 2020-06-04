Политика
ИзвестияNord Stream 2 AG прокомментировала проект новых санкций США
Nord Stream 2 AG оценивает возможные последствия вступления в силу законопроекта США о новых санкциях против «Северного потока – 2». Об этом официальный представитель компании-оператора проекта Йенс Мюллер рассказал «РИА Новости».
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Nord Stream 2 известно о законопроекте по санкциям против "Северного потока — 2", внесенном в американский сенат, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Йенс Мюллер.РИА Новости15:53
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Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Общество
YouTube заблокировал рекламу поправок в Конституцию за гомофобию
YouTube заблокировал скандальную рекламу поправок в конституцию за нарушение правил площадки.
Sostav.ru 07:35
Финансы
Ставки вкладов крупнейших банков снизились до исторического минимума
Средняя максимальная ставка вкладов десяти крупнейших банков упала до 5,039% — это самое низкое значение с начала подсчета показателя в 2009 году.
Коммерсантъ 11:24
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 15:14
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:34
Футбол
«Зенит» покажет победный финал Кубка УЕФА против «Глазго Рейнджерс»
Петербургский «Зенит» сегодня, 4 июня, завершает трансляцию серии плей-офф победного розыгрыша Кубка УЕФА в сезоне-2007/2008.
Нева Спорт 06:11
Происшествия
В Алтайском крае умер заразившийся коронавирусом врач
Заразившийся коронавирусом врач, заведующий отделом краевого онкологического диспансера, скончался в Алтайском крае, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 13:41
Общество
Владимир Соловьев избавился от соведущей Анны Шафран
Дни24 вчера в 11:24
Шоу-бизнес
Солист «Иванушки International» рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в эфире программы "Секрет на миллион" рассказал о романе с певицей Жанной Фриске.
РИА Новости 17:50
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Политика
В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока
Как отметил Шенкер, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и США считают, что она «должна уйти» из региона.
RT на русском 15:56
Политика
Премьер Японии не приедет в Москву для участия в параде Победы 24 июня
Премьер-министр Японии Синздо Абэ не поедет в Москву для участия в параде Победы, который должен состояться 24 июня.
ТАСС 19:57
Общество
Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец 12:30
Энергетика
СМИ назвали новую дату встречи стран ОПЕК+
Встреча министров стран ОПЕК+ может состояться в ближайшие выходные, 6 или 7 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в картеле.
РБК 21:40
Транспорт
В России могут ввести онлайн-тахографы
При введении онлайн-тахографов процесс будет автоматизирован, система сама выставит штраф.
Коммерсантъ 17:58
Политика
Путин может выступить с новым обращением к россиянам после голосования
Стало известно о новом обращении Владимира Путина к нации после голосования по поправкам в Конституцию РФ.
News.ru 04:22
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru 16:11
Наука
Создан антибиотик, побеждающий самые устойчивые бактерии
Американским ученым из Принстонского университета удалось обнаружить соединение SCH-79797, которое может позволить создать препарат нового поколения.
Вечерняя Москва 09:01
Общество
В Приморье с 7 июня отменяют карантин для прибывающих
В Приморье с 7 июня отменяется карантин для прибывающих в регион пассажиров. Об этом рассказали в краевом правительстве.
RT на русском 21:22
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
Басманный суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест коммуниста Николая Платошкина по делу о склонении к массовым беспорядкам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 14:13
Происшествия
Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»
В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
Московский Комсомолец 13:03
Общество
В России введут новый штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях появился новый штраф для водителей.
АБН 05:25
Здоровье
В 8-й ивановской горбольнице развернут 200 COVID-коек
Напомним, что сегодня утром на брифинге с журналистами Артур Фокин сообщил, что свободных COVID-коек в регионе на сегодняшний день остается 65, и что при необходимости будут развернуты дополнительные койки.
IvanovoNews 11:13
Общество
Части российских пенсионеров с 1 августа повысят пенсии
В 2020 году у части пенсионеров накопительная часть пенсии повысится на 9,13%.
Kazanfirst.ru 02:48
Политика
США могут запретить полеты китайским авиакомпаниям
Власти США могут запретить пассажирские рейсы китайских компаний.
Деловое.ТВ вчера в 10:23
Общество
СМИ узнали о жалобах сотрудников стартапа Revolut на угрозы увольнением
Британский финтех-стартап Revolut, одним из основателей которого является выходец из России Николай Сторонский, заставил нескольких сотрудников покинуть компанию по собственному желанию или сограситься на снижение зарплаты.
РБК 22:51
Футбол
«РБ Лейпциг» нашел замену уходящему в «Челси» Вернеру
По информации источника, 23-летний форвард должен стать заменой Тимо Вернеру, который в ближайшее трансферное окно покинет стан "быков".
Газета.Ru 21:16
Армия и оружие
Небензя напомнил ООН о праве Ирана разрабатывать ракетную программу
Постоянный представитель России при Организации объединенных наций Василий Небензя направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором напомнил о праве независимой страны Иран разрабатывать ракетные и космические программы.
Московский Комсомолец 20:45