Nord Stream 2 известно о законопроекте по санкциям против "Северного потока — 2", внесенном в американский сенат, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Йенс Мюллер.

с чего всё началось

Nord Stream 2 AG оценивает возможные последствия вступления в силу законопроекта США о новых санкциях против «Северного потока – 2». Об этом официальный представитель компании-оператора проекта Йенс Мюллер рассказал «РИА Новости».

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