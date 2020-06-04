Политика

ИзвестияИзвестияNord Stream 2 AG прокомментировала проект новых санкций США

Nord Stream 2 AG оценивает возможные последствия вступления в силу законопроекта США о новых санкциях против "Северного потока — 2". Об этом официальный представитель компании-оператора проекта Йенс Мюллер рассказал "РИА Новости".
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Nord Stream 2 анализирует возможные последствия от расширения санкций США

ТАСС16:58

Оператор «Северного потока — 2» прокомментировал проект новых санкций США

РИА Новости15:53

Nord Stream 2 AG оценила проект о санкциях по «Северному потоку — 2»

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Оператор «Северного потока - 2» назвал санкции США пренебрежением прав ЕС

Газета.Ru16:24

Оператор «Северного потока-2» назвал санкции пренебрежением интересами ЕС

РБК16:19

Оператор «Северного потока — 2» отреагировал на угрозу новых санкций США

News.ru16:04

Оператор «Северного потока — 2» оценил грядущие санкции США

Московский Комсомолец16:51
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Культура

Слухи: второй сезон «Сокола и Зимнего солдата» получит другое название

Один из проверенных голливудских инсайдеров Чарльз Мерфи в своем подкасте пролил немного света на события «Сокола и Зимнего солдата», рассказав, что в конце первого сезона герои настолько изменятся, что продолжение, возможно, получит другое название.
Киноафиша России 06:28
Игры

Джо Кукан вернулся к роли Кейна для промо переиздания Command & Conquer

Джо Кукан — бессменный актёр, за которым навсегда закрепилась роль руководителя Братства Нод из тибериум-вселенной C & C. В свежем ролике Кейн напрямую обращается к игрокам и объявляет о начале новой операции.
Игромания.ру 13:13
Происшествия

Нефтепродукты после аварии в Норильске не попали в Карское море

После разлива топлива на территории ТЭЦ-3 в Норильске нефтепродукты не попали в Карское море, заявили в пресс-службе городской мэрии в среду, 3 июня.
Известия вчера в 11:58
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Религия

В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу

Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru 16:11
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Гаджеты

В России стартуют продажи ноутбука Honor MagicBook 15

Ридус 11:30
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Происшествия

В подмосковной пятиэтажке произошел хлопок газа

В подмосковной Ивантеевке в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок бытового газа.
Российская газета 12:30
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
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Космос

В правительстве предложили сделать «космические» закупки закрытыми

Авторы поправки предложили использовать закрытые способы определения поставщика для закупок на проведение работ по исследованию и использованию космического пространства, на создание космических материалов и космических технологий, на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание, использование и утилизацию космической техники.
Интерфакс 01 июня в 01:26
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Общество

Меркель назвала экономическую ситуацию в ФРГ самой тяжелой в истории

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что экономика страны находится в самой тяжелой ситуации в истории.
Коммерсантъ 17:31
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Общество

Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с резервуарами

В основном нарушения касались состояния двух резервуаров. Также служба установила, что ранее выявленные проблемы решены не были.
Коммерсантъ 17:54
Общество

В России заявили о готовности вакцины от коронавируса к испытаниям

В России заявили о готовности вакцины от коронавируса к клиническим испытаниям на отобранных ранее военнослужащих.
Lenta.ru 18:04
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Общество

Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка

Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
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Происшествия

Полиция раскрыла новый способ воровства одежды из магазинов

Аргументы и Факты 17:51
Общество

Постановление об изъятии детей из семьи в Оренбуржье отменили

РИА Оренбуржье 07:51
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Авто

Внедорожник Toyota Fortuner обновили

4 июня состоялась презентация обновленного внедорожника Toyota Fortuner, который получил переработанный дизайн, расширенный набор опций и более мощный двигатель.
SpeedMe 01:17
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
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Экономика

Forbes сообщил о снижении числа долларовых миллионеров в России на 15%

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, число долларовых миллионеров в России могло сократиться на 15% сообщил Forbes глава направления по работе с частными клиентами «Ренессанс Капитал» Григорий Седов.
РБК 18:25
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Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 15:14
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Общество

Минстрой утвердил критерии для стандартного жилья

Министерство строительства и ЖКХ утвердило критерии стандартного жилья и требования к его отделке. Документ в ступает в силу 6 июня.
Эксперт Северо-Запад 06:20
12
Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
1,2K
Общество

Социалиста Платошкина отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00
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Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
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Общество

В «Норникеле» назвали возможную причину аварии на ТЭЦ в Норильске

Потеря прочности грунта могла стать причиной аварии на ТЭЦ в Норильске.
ТАСС 12:40
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Происшествия

В Екатеринбурге завели уголовное дело против убитого силовиками горожанина

Екатеринбург, 4 июня 2020, 21:23 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту применения насилия против сотрудников правоохранительных органов.
REGNUM 14:23
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Здоровье

Роспотребнадзор назвал безопасными занятия спортом в масках

Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны для людей, заявили в Роспотребнадзоре.
РБК 08:05
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Наука

Канадские палеонтологи реконструировали трапезу панцирного динозавра

Высокая степень сохранности останков панцирного динозавра Borealopelta markmitchelli позволила палеонтологам из Королевского музея палеонтологии Тиррелла, Брандонского университета и Университета Саскачевана проанализировать содержимое желудка ископаемого.
Evo-rus.com 03:04
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Армия и оружие

Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США

Министерство обороны Мексики сообщило об изъятии крупной партии наркотических средств, включая две тонны метамфетамина и 7,8 тонны марихуаны, в приграничном с США городе Тихуана, штат Нижняя Калифорния.
РИА Новости 17:54
Общество

В Москве появился новый вид пропусков

МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
Эхо Москвы 14:04
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Происшествия

В Новгородской области задержали «вора в законе»

В Новгородской области задержали "вора в законе", сфера влияния которого распространялась на Санкт-Петербург, Новгородскую и Ленинградскую области.
Российская газета 11:07
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Игры

В Steam стартовала распродажа игр компании Electronic Arts

REGNUM 14:44
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