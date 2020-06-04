Nord Stream 2 AG оценивает возможные последствия вступления в силу законопроекта США о новых санкциях против "Северного потока — 2". Об этом официальный представитель компании-оператора проекта Йенс Мюллер рассказал "РИА Новости".

Культура Слухи: второй сезон «Сокола и Зимнего солдата» получит другое название Один из проверенных голливудских инсайдеров Чарльз Мерфи в своем подкасте пролил немного света на события «Сокола и Зимнего солдата», рассказав, что в конце первого сезона герои настолько изменятся, что продолжение, возможно, получит другое название.

Игры Джо Кукан вернулся к роли Кейна для промо переиздания Command & Conquer Джо Кукан — бессменный актёр, за которым навсегда закрепилась роль руководителя Братства Нод из тибериум-вселенной C & C. В свежем ролике Кейн напрямую обращается к игрокам и объявляет о начале новой операции.

Армия и оружие Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive. 875

Космос В правительстве предложили сделать «космические» закупки закрытыми Авторы поправки предложили использовать закрытые способы определения поставщика для закупок на проведение работ по исследованию и использованию космического пространства, на создание космических материалов и космических технологий, на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание, использование и утилизацию космической техники. 3

Общество Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с резервуарами В основном нарушения касались состояния двух резервуаров. Также служба установила, что ранее выявленные проблемы решены не были.

Авто Внедорожник Toyota Fortuner обновили 4 июня состоялась презентация обновленного внедорожника Toyota Fortuner, который получил переработанный дизайн, расширенный набор опций и более мощный двигатель. 2

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 2,6K

Политика В Японии призвали «отобрать» Курилы у России Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. 462

Общество Минстрой утвердил критерии для стандартного жилья Министерство строительства и ЖКХ утвердило критерии стандартного жилья и требования к его отделке. Документ в ступает в силу 6 июня. 12

Общество Социалиста Платошкина отправили под домашний арест Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда. 1,6K

Происшествия Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий. 314

Наука Канадские палеонтологи реконструировали трапезу панцирного динозавра Высокая степень сохранности останков панцирного динозавра Borealopelta markmitchelli позволила палеонтологам из Королевского музея палеонтологии Тиррелла, Брандонского университета и Университета Саскачевана проанализировать содержимое желудка ископаемого. 42