Политика

ИзвестияИзвестияNord Stream 2 AG прокомментировала проект новых санкций США

Nord Stream 2 AG оценивает возможные последствия вступления в силу законопроекта США о новых санкциях против «Северного потока – 2». Об этом официальный представитель компании-оператора проекта Йенс Мюллер рассказал «РИА Новости».
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Nord Stream 2 AG отреагировал на проект новых санкций США

Nord Stream 2 известно о законопроекте по санкциям против "Северного потока — 2", внесенном в американский сенат, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Йенс Мюллер.
РИА Новости15:53

Подробнее о событии

Nord Stream 2 анализирует возможные последствия от расширения санкций США

ТАСС16:58

Nord Stream 2 AG отреагировал на проект новых санкций США

РИА Новости15:53

Nord Stream 2 AG оценила проект о санкциях по «Северному потоку — 2»

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Оператор «Северного потока - 2» назвал санкции США пренебрежением прав ЕС

Газета.Ru16:24

Оператор «Северного потока-2» назвал санкции пренебрежением интересами ЕС

РБК16:19

Оператор «Северного потока — 2» отреагировал на угрозу новых санкций США

News.ru16:04

Оператор «Северного потока — 2» оценил грядущие санкции США

Московский Комсомолец16:51
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Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества

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Владимир Путин ввел режим ЧС в Норильске

Президент России Владимир Путин провел совещание о мерах ликвидации разлива дизельного топлива на севере края.
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Ученые выяснили, у кого может быть иммунитет к коронавирусу

Ученые в рамках исследования сумели установить, у кого может иметься иммунитет к коронавирусу.
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Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России

Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
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Происшествия

В Пермском крае умерли два медика c COVID-19

Два медика, инфицированные коронавирусом, скончались в Пермском крае, сообщило региональное министерство здравоохранения.
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Захарова объяснила слова генпрокурора США о вмешательстве в протесты

Попыткой объяснить внутренние проблемы внешними факторами назвала заявления американского генерального прокурора Уильяма Барра о многостороннем иностранном вмешательстве в ситуацию с протестами.
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Пресс-служба НХЛ рассказала, в каком формате пройдёт плей-офф соревнования.
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Российские дилеры Audi начали прием заказов на новый универсал Audi A6 Avant, а также на новые модификации седана Audi A6 45 TDI quattro и лифтбека Audi A7 Sportback 45 TDI quattro.
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В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
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Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с резервуарами

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В Приморье с 7 июня отменяют карантин для прибывающих

В Приморье с 7 июня отменяется карантин для прибывающих в регион пассажиров. Об этом рассказали в краевом правительстве.
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США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
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Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

В указе президента говорится, что применение ядерного оружия должно быть крайней мерой и является исключительно средством сдерживания.
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Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
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