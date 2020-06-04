Nord Stream 2 известно о законопроекте по санкциям против "Северного потока — 2", внесенном в американский сенат, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Йенс Мюллер.

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Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором строительства "Северного потока-2", знает о законопроекте по санкциям против "Северного потока - 2", внесенном в Сенат США. Об этом сообщил официальный представитель компании Йенс Мюллер.

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