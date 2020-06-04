Политика

Вестник КавказаВестник КавказаОператор «Северного потока-2» отреагировал на проект новых санкций США

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором строительства "Северного потока-2", знает о законопроекте по санкциям против "Северного потока - 2", внесенном в Сенат США. Об этом сообщил официальный представитель компании Йенс Мюллер.
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Nord Stream 2 AG отреагировал на проект новых санкций США

Nord Stream 2 известно о законопроекте по санкциям против "Северного потока — 2", внесенном в американский сенат, сообщил РИА Новости официальный представитель компании-оператора проекта Йенс Мюллер.
РИА Новостивчера в 15:53

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Оператор «Северного потока-2» назвал санкции пренебрежением интересами ЕС

РБКвчера в 16:19

Оператор «Северного потока — 2» оценил грядущие санкции США

Московский Комсомолецвчера в 16:51

Nord Stream 2 AG оценила проект о санкциях по «Северному потоку — 2»

RT на русскомвчера в 16:42

Оператор «Северного потока - 2» назвал санкции США пренебрежением интересами ЕС

Газета.Ruвчера в 16:24

Nord Stream 2 анализирует возможные последствия от расширения санкций США

ТАССвчера в 16:58

Оператор «Северного потока — 2» отреагировал на угрозу новых санкций США

News.ruвчера в 16:04

Nord Stream 2 AG отреагировал на проект новых санкций США

РИА Новостивчера в 15:53
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Общество

Северодвинск закроют на карантин

Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск, где выявлено около 1 200 случаев заражения коронавирусом, в том числе на стратегических оборонных предприятиях.
ТАСС вчера в 07:45
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Общество

Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии

Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия вчера в 07:04
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Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 03 июня в 02:30
3,2K
Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
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Общество

В Норильске увеличили группировку по ликвидации разлива топлива

RT на русском 01:40
Кино

Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде

Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
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Здоровье

Николай Ренц: ситуация с коронавирусом в Тольятти ухудшается

Главный врач ТГКБ №5 Николай Ренц 4 июня записал видеообращение, в котором рассказал о том, что в Тольятти в ближайшие дни развернут 550 дополнительных коек для больных COVID-19.
ГТРК Самара вчера в 16:31
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Общество

Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России

Аналитики сервиса «Работа.ру» проанализировали более 150 тыс. вакансий за май этого года и выяснили, в каких отраслях предлагаются самые высокие зарплаты.
RT на русском вчера в 23:03
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Общество

СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском вчера в 11:14
4,3K
Общество

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 441,1 тыс. (8831 за сутки).
РБК вчера в 01:07
Гаджеты

Все смартфоны, которые получат Android 11

Сразу стоит отметить, что окончательный список смартфонов, которые смогут обновиться до Android 11, может отличаться от ниже представленного.
MobiDevices вчера в 10:27
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Политика

Зюганов объяснил арест Платошкина «скатыванием к полицейщине»

«Скорее всего, арест Н.Н.Платошкина вызван нарастающим скатыванием властей к полицейщине, их стремлением заткнуть рот любым проявлениям недовольства», - полагает лидер КПРФ.
Национальная служба новостей 00:54
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Кино

Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма

Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
Российская газета 03 июня в 06:55
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Энергетика

Министры ОПЕК+ проведут встречу в ближайшие выходные

ОПЕК+ проведет министерскую встречу 6 или 7 июня.
Ведомости вчера в 23:31
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Шоу-бизнес

«Рабочая сторона»: Актриса Кристина Асмус показала пышные ягодицы

Актриса Ирина Асмус показала фотоснимок с пышными ягодицами, после чего поклонники артистки выразили своё мнение.
Актуальные Новости вчера в 16:00
8
Общество

Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»

Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске.
РИА Новости вчера в 09:51
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Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 03 июня в 01:12
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Политика

В Госдепе США потребовали от России «убраться с Ближнего Востока»

России следует уйти из Ближнего Востока, полагает помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.
Коммерсантъ вчера в 22:25
1K
Общество

Русскоязычная община в США создает патрули для защиты от мародеров

Русскоязычная община в Бруклине организовывает патрули для борьбы с мародерами, которые скрываются среди протестующих.
Газета.Ru вчера в 15:35
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Политика

Число задержанных экстремистов в США приближается к 10 тысячам

По последним данным, полиция уже задержала 9839 агрессивных экстремистов за сопротивление представителям правопорядка, поджоги и грабежи, сообщает телекомпания CNN.
Журналистская правда вчера в 03:02
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Общество

Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения

Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса.
BFM.ru 01:06
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Гаджеты

У Xiaomi может появиться смартфон-книжка с большим гибким экраном

Аппарат выполнен в формате книжки: при этом довольно большой гибкий экран в сложенном состоянии оказывается снаружи, опоясывая корпус.
3DNews 01:45
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Здоровье

Офтальмолог предупредил об опасности отекших век

Если же человек не страдает никаким заболеванием, у него получится избавиться от отеков век обычными способами.
ФедералПресс вчера в 19:48
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Политика

В Венесуэле призвали посольство Франции выдать скрывающегося Гуаидо

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса подтвердил информацию о том, что незаконно провозгласивший себя президентом страны Хуан Гуаидо укрывается в посольстве Франции, и заявил, что власти республики ждут его выдачи правосудию.
Московский Комсомолец 00:40
Общество

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru вчера в 06:03
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Общество

Соведущая Соловьева разошлась с ним во мнениях и уволилась

Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран объявила об уходе из программы.
Свободная Пресса 03 июня в 11:59
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Политика

Лукашенко назначил новый состав правительства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новый состав правительства страны.
RT на русском вчера в 04:58
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Здоровье

Медики отметили связь уровня витамина К с осложнениями коронавируса

Врачи из Нидерландов нашли связь между низким уровнем витамина К в организме человека и тяжелыми осложнениями коронавируса.
Shraibikus News вчера в 12:57
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Как работают Яндекс.Новости?
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