Оператор "Северного потока - 2" - компания Nord Stream 2 AG - по-прежнему планирует завершить проект в конце 2020 - начале 2021 года, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV (один из европейских партнеров проекта) Райан Зеле в ходе телефонной конференции.

с чего всё началось

Компания-оператор "Северного потока — 2" по-прежнему планирует завершить проект в конце 2020 — первом квартале 2021 года, заявил на телеконференции глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле. Он отметил, что не получал никакой новой информации об изменении даты запуска газопровода.

Общество Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD). 1,6K

Общество Появился перечень работников, кого не затронет указ о нерабочих днях Власти предоставили список работников, кого не затронет новый указ президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях в следующем месяце.

Политика Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2» Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США. 320

Футбол Уткин назвал величайшего футболиста в истории по своему мнению Известный спортивный журналист Василий Уткин рассказал, кого он считает величайшим футболистом в истории.

Происшествия В Туле умер подросток с подозрением на коронавирус Семнадцатилетний юноша, госпитализированный в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию, умер в больнице Тулы, сообщает правительство региона. 21

Гаджеты Пользователи старых iPhone заставили Apple заплатить за сломанный FaceTime Пользователи были недовольны, что на iPhone 4 и iPhone 4s не работает FaceTime без перехода с iOS 6 на iOS 7. История тянется уже много лет.

Авто Появились фото обновленной BMW 5-Series Незадолго до официальной премьеры в интернете появились фотографии обновленного седана BMW 5-Series серии G30. 4

Общество ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников От Крыма до Хабаровска прошла масштабная операция по задержанию подпольных оружейников, изъяты 95 стволов, 167 снарядов и 17 килограммов взрывчатки, говорится в сообщении ЦОС ФСБ России. 21

Общество В России введут обязательную регистрацию смартфонов Как сообщают «Вести.ru» со ссылкой на «Коммерсант», в России вводится обязательная регистрация смартфонов по их заводскому серийному номеру. 3,7K

Экономика Bloomberg сообщил о дефиците российской пшеницы в мире Как сообщает агентство Bloomberg, мир рискует остаться без российской пшеницы в то время, когда ряд ключевых покупателей на фоне пандемии коронавируса проводят ее дополнительные закупки, передает РБК. 976