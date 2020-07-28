Общество
ИзвестияNord Stream 2 обжаловал решение суда ЕС по иску о газовой директиве
Оператор проекта «Северный поток – 2» подал апелляцию на решение суда ЕС, отклонившего иск компании против поправок к газовой директиве в отношении трубопровода. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" - компания Nord Stream 2 AG - подала апелляцию на решение суда ЕС, отказавшего в рассмотрении иска компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора.ТАСС15:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:34, Ашберн
Общество
Во Франции начали сборку термоядерного реактора ИТЭР
ТАСС Наука 06:37
Политика
Лукашенко заявил, что сохранение страны важнее выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сохранение страны важнее выборов президента.
RT на русском 13:56
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Отмечу, что Царьград позиционирует себя как первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал, как трибуну и голос русского православного большинства.
Эхо Москвы 05:05
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
Piter.tv 01:09
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Экономика
Китай попал в финансовую ловушку
Китай попал в финансовую ловушку: власти должны снизить расходы, чтобы предотвратить увеличение дефицита, но тогда экономика может вырасти менее чем на 2,5 процента.
Lenta.ru 13:29
Футбол
В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА
Пресс-служба петербургского футбольного клуба «Зенит» отреагировала на новое шоу московского ЦСКА «Футбольные куклы».
RT на русском 14:18
Кино
HBO собирается снять сериал про поиск вакцины от коронавируса
Телекомпания HBO собирается снять сериал о поиске вакцины от коронавируса. Об этом сообщает издание Deadline.
Playboyrussia.com 08:45
Общество
Десять пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки
В Москве скончались еще десять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 16:23
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
Путешествия
В АТОР оценили спрос россиян на поездки в Турцию
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе оценила спрос россиян на поездки в Турцию.
RT на русском 15:28
Происшествия
Суд отказал в объединении дел сестер Хачатурян
Бутырский суд Москвы на досудебной подготовке по уголовному делу Марии Хачатурян — младшей из трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца,— отказался объединять ее дело с делом старших сестер, сообщила ТАСС адвокат Валентина Фролова.
Коммерсантъ 15:28
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
Футбол
«Аталанта» обыграла «Парму» в матче Серии А
"Аталанта" одержала победу над "Пармой" в матче 37-го тура итальянской футбольной Серии А. Встреча прошла в Парме и завершилась в пользу гостей — 2:1.
RT на русском 15:40
Экономика
Объем сделок с коммерческой недвижимостью в Азии упал на 41%
Объем сделок с коммерческой недвижимостью в Азиатско-Тихоокеанском регионе сократился в первом полугодии 2020 года по сравнению с первым полугодием прошлого года на 41% - до 55 миллиардов долларов, сообщила консалтинговая компания Knight Frank.
РИА Новости 05:50
Армия и оружие
Спецназ Нацгвардии Украины переходит на натовский калибр
Новые штурмовые винтовки UAR-15 получил один из отрядов специального назначения Нацгвардии. Оружие сделано под патрон НАТО 5,56х45 мм.
Военное обозрение 12:25
Происшествия
Сотрудника Росгвардии обнаружили мертвым в автомобиле в Ингушетии
В Ингушетии в автомобиле возле трассы "Кавказ" обнаружили тело сотрудника Росгвардии.
Газета.Ru 15:25
Гаджеты
Компания Nubia представила официально геймерский смартфон Red Magic 5S
Компания Nubia провела официальную презентацию своего геймерского смартфона Red Magic 5S.
Megaobzor.com 14:43
Политика
МИД Израиля назначил Александра Бен-Цви послом в России
Министерство иностранных дел Израиля 28 июля назначило новым послом в России Александра Бен-Цви. Об этом сообщает Jerusalem Post.
Телеканал RTVI 13:46
Общество
Вице-мэр Москвы пообещал отреагировать на переход бизнеса в серую зону
Столичные власти в ближайшее время отреагируют на участившиеся случаи перехода коммерческих организаций в столице в серую зону.
РБК 15:53
Общество
Абхазия из-за коронавируса продлевает ограничения на въезд
Власти Абхазии продлили ограничения на пересечение границы с Россией из-за ситуации с коронавирусом.
Российская газета 13:31
Общество
Покинувший Black Star Тимати зарегистрировал новую компанию
Покинувший лейбл Black Star рэпер Тимати зарегистрировал новую компанию «Ракета».
Lenta.ru 07:54
Футбол
Моратти о возможном переходе Месси в «Интер»: Иногда мечты сбываются
Экс президент «Интера» Массимо Моратти высказался о возможном трансфере 33-летнего Лионеля Месси в миланский клуб.
Спорт день за днем 15:55
Футбол
В контракте Гайча с ЦСКА прописана сумма отступных в 30 млн евро
В контракте аргентинского новичка ЦСКА Адольфо Гайча прописана сумма отступных, заплатив которую, его сможет выкупить любой клуб независимо от позиции армейцев.
Bookmaker-ratings.ru 15:27
Армия и оружие
Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининградской области
Lenta.ru вчера в 17:09
Хоккей
У игроков НХЛ не нашли коронавируса накануне рестарта сезона
Все 24 команды, которые примут участие в рестарте сезона, уже прибыли в Торонто и Эдмонтон, где уже завтра состоятся первые выставочные матчи.
Советский спорт вчера в 12:47
Футбол
Четвёртая команда Серии А может остаться без Лиги чемпионов
Рассказываем, в каком случает четвёртый клуб Серии А останется без ЛЧ.
Евро-футбол.ру 07:27
Происшествия
СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 10:49
Политика
В Совфеде оправдали запрет статьи Путина в Китае
Сенатор и китаист в эфире НСН рассказали, с чем может быть связан запрет Пекином статьи Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим».
Национальная служба новостей 12:27