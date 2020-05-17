Общество
Деловое.ТВNord Stream 2 обжалует решение Германии по директиве ЕС
Компания Nord Stream 2 намерена обжаловать отказ Германии вывести газопровод из-под директивы ЕС. Оператор "Северного потока-2" не согласен с позицией Федерального сетевого агентства ФРГ (BNetzA). BNetzA отказалось уведомить ходатайство, так как газопровод не соответствует действующим нормативам.
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с чего всё началось
Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG не согласен с решением немецкого регулятора, отказавшегося вывести газопровод из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.Бизнес журнал15 мая в 06:31
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Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России
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ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
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