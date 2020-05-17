с чего всё началось

Компания Nord Stream 2 намерена обжаловать отказ Германии вывести газопровод из-под директивы ЕС. Оператор "Северного потока-2" не согласен с позицией Федерального сетевого агентства ФРГ (BNetzA). BNetzA отказалось уведомить ходатайство, так как газопровод не соответствует действующим нормативам.

Общество В Москве за сутки скончался 71 человек с коронавирусом В Москве за прошедшие сутки скончался 71 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией и пневмонией.

Общество Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал в инстаграме о состоянии своего тренера и отца Абдулманапа Нурмагомедова, которого на днях госпитализировали в одну из московских клиник с двусторонней пневмонией. 15

Наука В Норвегии археологи раскопают погребальный корабль викингов Раскопки корабля викингов проведут археологи на юге Норвегии, 14 мая сообщил новостной портал Mother Nature Network.

Футбол «Барселона» хочет пригласить Шкриньяра, если из команды уйдет Умтити Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб хочет пригласить 25-летнего словака, если защитник Самюэль Умтити покинет «Барселону».

Общество Исследование: в России стало меньше школьников, употреблявших алкоголь Число школьников, употреблявших алкоголь или куривших табак хотя бы раз в жизни, снизилось в России, говорится в международном исследовании HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children – "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья") под эгидой Всемирной организации здравоохранения.

Происшествия Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина. 537

Общество Объяснена низкая смертность от коронавируса в России Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24". 139

Армия и оружие ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван. 104

Политика Трамп анонсировал важное заявление о вакцине от коронавируса Американский президент Дональд Трамп заявил, что США в ближайшее время опубликуют важную информацию о лечении больных с коронавирусом нового типа и разработке вакцины от этой инфекции.

Авто В РФ начались продажи нового Volkswagen Polo На выбор будут доступны четыре версии автомобиля: Origin, цена за которую будет начинаться от 792,9 тыс. рублей, Respect стоимостью от 837,9 тыс. рублей, Status по цене от 971,9 тыс. рублей и Exclusive — от 1 млн 111 тыс. 900 рублей. 98

Авто «АвтоВАЗ» может выпустить новую модель Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family. 453

Экономика В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 3,7K

Наука Предсказан катастрофичный уровень смертности от коронавируса Специалисты выяснили, что уровень смертности в США среди людей, больных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания, составляет 1,3 процента, тогда как аналогичный показатель для сезонного гриппа равен 0,1 процента.