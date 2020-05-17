Общество
Деловое.ТВNord Stream 2 обжалует решение Германии по директиве ЕС
Компания Nord Stream 2 намерена обжаловать отказ Германии вывести газопровод из-под директивы ЕС. Оператор "Северного потока-2" не согласен с позицией Федерального сетевого агентства ФРГ (BNetzA). BNetzA отказалось уведомить ходатайство, так как газопровод не соответствует действующим нормативам.
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Как за рубежом отреагировали на решение властей Германии по «Северному потоку-2»: несколько примеров
Военное обозрение16 мая в 02:25
Проблемы «Северного потока-2», просьбы Роснефти и надежды Белоруссии: 11-17 мая
Центр энергетической экспертизывчера в 06:40
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Экономика
Nasdaq хочет ввести минимальный размер для IPO
Американская биржа Nasdaq, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний, вводит минимальный размер для первичных размещений.
Вести.Ru вчера в 23:41
Игры
В австралийском PlayStation Store появилась стоимость Mafia: Trilogy
В австралийском сегменте сервиса PlayStation Store открылся доступ к покупке PS4-версии сборника Mafia: Trilogy, в состав которого входят переиздания Mafia 2 и 3 и ремейк первой части серии.
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:00
Политика
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь
На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР оккупантами
В сюжете немецкого телеканала MDR, рассказывающем об отношениях ГДР и СССР, советские военные, базировавшиеся в восточной Германии, были названы «оккупантами».
Известия 00:43
Музыка
Клип Little Big попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире
Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
Газета.Ru вчера в 09:45
Политика
СБУ завела дело о госизмене против Кучмы и Ермака
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении главы офиса президента Украины Андрея Ермака и экс-президента страны Леонида Кучмы.
РЕН ТВ вчера в 14:22
Общество
Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений
Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru вчера в 17:01
Кино
Режиссер «Шазама!» снял новый короткометражный хоррор
OvideO.ru вчера в 14:18
Здоровье
В Москве после коронавируса выписали двух пациенток старше 100 лет
RT на русском 01:41
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru вчера в 06:01
Общество
Названа необходимость возвращения прежнего пенсионного возраста
Ранее сообщалось, что депутаты от «Партии Роста» Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко предложили вернуть в России прежний пенсионный возраст, и внесли эту инициативу на рассмотрение петербургского парламента.
URA.Ru вчера в 17:30
Общество
Власти Москвы разъяснили NYT статистику по смертности от коронавируса
Газета The New York Times (NYT) на своем сайте опубликовала письмо главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна в адрес редакции, в котором тот прокомментировал ее материал о занижении властями статистики смертности от коронавирусной инфекции.
РБК 01:08
Здоровье
В Уфе главный врач РКБ Эльза Сыртланова покидает свой пост
Уфа, 19 мая 2020, 08:32 — REGNUM Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова Эльза Сыртланова написала заявление об увольнении по собственному желанию.
REGNUM 01:32
Здоровье
Курский врач рассказал, как считают жертв коронавируса
Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов опубликовал в социальной сети большой пост о том, как в отечественной медицине ведется подсчет жертв коронавирусной инфекции и почему некоторым эти цифры кажутся недостоверными.
Курск сегодня вчера в 11:34
Общество
Биолог спрогнозировала сроки окончания пандемии коронавируса
Что же касается России, то у нас эпидемия может закончиться в августе.
Российская газета 00:44
Политика
Путин проведет совещание по выплатам медикам
Президент России Владимир Путин проведет совещание по доплатам медикам 19 мая.
МР7.ру вчера в 09:20
Шоу-бизнес
Дочь Ирины Шейк и Брэдли Купера учится в русской школе
Шейк часто положительно отзывается о России. Но из-за ограничительных мер дочь Шейк находится на удаленном обучении.
RuNews24.ru вчера в 22:49
Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
Общество
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановился
Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, но рост заболеваемости удалось остановить, динамика позитивная, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 06:01
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
Bloomberg: В Китае более 100 млн человек снова попали под карантин
На северо-востоке Китая из-за новых случаев коронавируса под карантинные меры попали около 108 миллионов местных жителей, об этом сообщает агентство Bloomberg, уточняя, что в провинции Цзилинь зафиксированы 34 новых случая COVID-19.
Российская газета 01:51
Авто
«Буханку» превратили в автодом с пятиместной кабиной
В процессе модернизации автомобиль получил трехостное шасси, а на задние мосты была установлена пневматическая блокировка дифференциала.
32CARS.ru вчера в 16:00
Экономика
ВВП России в нерабочем апреле снизился на 28%
Номинальный ВВП России в апреле оказался на 28% ниже аналогичного показателя год назад.
Газета.Ru 02:03
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Авто
Nissan может отказаться от легендарного GT-R
В числе моделей, от которых может отказаться Nissan, называются легендарные спорткары GT-R и 370Z, при этом в последнем случае автолюбители также лишатся и его преемника.
За рулем Кубань 01:23
Общество
Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции
Lenta.ru 01:18
Здоровье
Предсказан катастрофичный уровень смертности от коронавируса
Специалисты выяснили, что уровень смертности в США среди людей, больных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания, составляет 1,3 процента, тогда как аналогичный показатель для сезонного гриппа равен 0,1 процента.
Lenta.ru вчера в 17:10
Политика
СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской
Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 17:27