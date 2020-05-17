Общество
Деловое.ТВNord Stream 2 обжалует решение Германии по директиве ЕС
Компания Nord Stream 2 намерена обжаловать отказ Германии вывести газопровод из-под директивы ЕС. Оператор "Северного потока-2" не согласен с позицией Федерального сетевого агентства ФРГ (BNetzA). BNetzA отказалось уведомить ходатайство, так как газопровод не соответствует действующим нормативам.
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Проблемы «Северного потока-2», просьбы Роснефти и надежды Белоруссии: 11-17 мая
Центр энергетической экспертизывчера в 06:40
Как за рубежом отреагировали на решение властей Германии по «Северному потоку-2»: несколько примеров
Военное обозрение16 мая в 02:25
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Общество
В Петербурге, по неофициальным данным, запретили прощание с покойными
Эхо Москвы вчера в 21:24
Игры
Названа стоимость Mafia: Trilogy в австралийском PlayStation Store
Австралийский сегмент магазина игр PlayStation Store содержит информацию о стоимости сборника Mafia: Trilogy для консоли PS4.
iReactor 03:03
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru вчера в 01:42
Энергетика
Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.
Lenta.ru 01:44
Финансы
Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть
Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM вчера в 15:43
Общество
Биолог спрогнозировала сроки окончания эпидемии коронавируса в России
Москва, 19 мая 2020, 08:27 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России закончится в августе при условии закрытия границы и отсутствия новых вспышек заражения.
REGNUM 01:27
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь
На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
В Крыму коронавирусом заболели еще два медработника
Коронавирусом заразились двое медицинских работников: водитель машины скорой помощи в Раздольненском районе, который находился в контакте с ранее заболевшим фельдшером бригады, и работник ковидного госпиталя в Симферополе.
Вести.Севастополь 03:02
Общество
В России за сутки выявили более 9 тыс. заболевших коронавирусом
За минувшие сутки коронавирус в России был выявлен у 9263 человек, сообщает оперативный штаб.
РБК 03:36
Общество
Еще 2583 пациента с коронавирусом выздоровели в Москве
За сутки в Москве выздоровели от коронавируса 2583 пациента.
Известия 03:11
Происшествия
Экс-президента Киргизии обвинили в убийстве спецназовца
В Генпрокуратуре Киргизии заявили о причастности экс-президента республики Алмазбека Атамбаева к убийству.
Московский Комсомолец 01:25
Игры
Продажи Minecraft превысили 200 миллионов копий
Продажи одной из самых популярных в мире компьютерных игр — Minecraft- превысили отметку в 200 миллионов копий.
ПРАЙМ 03:14
Культура
Netflix выпустит второй сезон сериала «Академия Амбрелла» 31 июля
iReactor вчера в 09:21
Экономика
ВВП России в апреле рухнул на треть
По сравнению с апрелем прошлого года ВВП снизился на 28%.
Вести.Ru 02:52
Здоровье
Губернатор рассказал о жалобах на нехватку средств защиты в больницах
Радаев пообещал, что все эти вопросы будут находиться на контроле.
СаратовБизнесКонсалтинг 03:34
Общество
Власти Москвы разъяснили NYT статистику смертности от коронавируса
Столичные власти уверены в точности статистических данных по смертности от коронавируса в Москве.
BFM.ru 02:14
Армия и оружие
Минобороны развернуло полевой госпиталь в Красноярском крае
"Военнослужащие ЦВО развернули полевой мобильный госпиталь на 100 коек в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 22:21
Политика
Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР оккупантами
На немецком телеканале MDR вышел сюжет о взаимоотношениях между Советским Союзом и ГДР.
Газета.Ru 02:10
Общество
В США объявили успешными испытания вакцины от коронавируса на людях
Сиэтл, США, 19 мая 2020, 07:44 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna, успешно прошли на людях.
REGNUM 00:44
Происшествия
В Кировской области вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка
Поиски пропавшего в воскресенье четырехлетнего мальчика в Кировской области продолжались всю ночь, ребенка ищут в лесу и на многочисленных болотах, сообщили РИА Новости в региональном отделении поискового отряда "Лиза Алерт".
РИА Новости 02:33
Авто
Седан Aurus Senat превратится в хардкорный внедорожник
Тюнеры из ателье Larte Design готовят новый проект на базе седана Aurus Senat, сообщает журнал «Автоброкер» со ссылкой источник, знакомый с планами компании.
SpeedMe вчера в 02:24
Происшествия
СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ вчера в 07:13
Общество
Хабиб Нурмагомедов сообщил, что состояние его отца очень тяжелое
АиФ Дагестан вчера в 16:53
Общество
Бурков рассказал, когда в Омской области отменят режим самоизоляции
Вторая пресс-конференция губернатора Омской области Александра Буркова в дистанционном формате началась с вопроса журналиста о том, когда же в регионе завершится режим самоизоляции.
RuNews24.ru 01:55
Энергетика
Число буровых вышек в США упало до исторического минимума
Сокращение мирового спроса на топливо привело к тому, что число буровых вышек в США сократилось до исторического минимума, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Baker Hughes.
РБК вчера в 07:37
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Общество
Тысячи жителей Москвы с коронавирусом попытались оформить пропуск
Каждый день несколько тысяч жителей Москвы, которые заражены коронавирусом или имеют признаки ОРВИ, пытаются оформить себе электронный пропуск на передвижение, заявил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, сообщается на портале мэра Москвы.
Московский Комсомолец 03:00
Общество
Появилось видео падения метеорита в Красноярском крае 18 мая
В социальной сети "ВКонтакте" опубликовали видео, на котором запечатлено падение яркого метеорита в Красноярском крае.
Газета.Ru 03:06
Авто
Российские сотрудники Nissan выстраиваются в очередь за увольнением
В связи с экономическим кризисом российские предприятия вынуждены увольнять сотрудников.
32CARS.ru 01:53
Политика
Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
РБК 03:30